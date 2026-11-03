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Schnelle HIlfe

550 Zahnrettungsboxen für alle Volksschulen in Oberösterreich

Zahnrettungsbox
© Getty Images/Cavan Images RF
Die Zahnfee 2.0 kommt mit einer Zahnrettungsbox mit einer speziellen Nährlösung.
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Ein Sturz auf dem Schulhof, ein Zusammenstoß im Turnsaal: Zahnunfälle passieren im Schulalltag schnell. Damit im Ernstfall rasch und richtig gehandelt werden kann, statten das Land Oberösterreich und das Zahnärztliche Notdienstzentrum (NDZ) Linz gemeinsam mit der Landeszahnärztekammer Oberösterreich alle Volksschulen im Bundesland kostenlos mit 550 SOS-Zahnrettungsboxen aus.

"Wenn Kinder spielen und toben kann auch einmal etwas passieren. Umso wichtiger ist es, dass im Ernstfall rasch und richtig geholfen werden kann. Gerade bei Zahnverletzungen zählt oft jede Minute. Mit der kostenlosen Ausstattung aller Volksschulen mit Zahnrettungsboxen schaffen wir eine einfache, aber wirkungsvolle Möglichkeit, bleibende Schäden zu verhindern", betont LH-Stv. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) und ergänzt: "Denn manchmal sind es kleine Maßnahmen, die einen großen Unterschied machen. Ich danke allen Partnern, die mit dieser Initiative einen wertvollen Beitrag zur Gesundheit und Sicherheit unserer Kinder leisten."

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Die SOS-Zahnrettungsbox enthält eine spezielle Nährlösung, in der abgebrochene Zahnteile oder ausgeschlagene Zähne bis zu 48 Stunden aufbewahrt werden können. Dadurch bleibt wertvolle Zeit, um eine rasche zahnärztliche Versorgung zu ermöglichen und die Chancen auf den Erhalt des verletzten Zahnes deutlich zu erhöhen.

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