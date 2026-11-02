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Im Gemeinderat

Zehn Prozent von Urfix-Areal entsiegeln

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© Schinko
Nachdem es ja bereits Konsens war, auf einem Areal im Ausmaß von rund 6.000 bis 7.000 Quadratmeter eine Wasserbucht bzw. einen Park zu errichten, soll dieser Wert als Orientierung dienen.
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Einen neuen Anlauf, um die Entsiegelung des 55.000 Quadratmeter großen Jahrmarktgeländes endlich in Gang zu bringen, nehmen die Grünen und Linz + im Gemeinderat am 4. November. Ziel ist es, mindestens zehn Prozent der Fläche zu begrünen bzw. zu entsiegeln, um dadurch Verbesserungen für die Anrainer, die ganzjährige Nutzbarkeit des Areals und die Aufwertung des Urfahraner Jahrmarkts zu erreichen. Die Grundlagen dafür soll eine Arbeitsgruppe bestehend aus den Bereichen Märkte, Planung und Stadtgrün erarbeiten.

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Auch während Marktzeiten

Geld, um die Planungen für eine teilweise Entsiegelung und Begrünung des Areals voranzutreiben, steht laut den beiden Politikern bereits zur Verfügung. So hat der Gemeinderat im April des heurigen Jahres einen Budgetrahmen in Höhe von 100.000 Euro freigegeben. Der Planungsprozess mit einer Ausschreibung kann jedoch erst sinnvoll gestartet werden, wenn zuvor Parameter und Rahmenbedingungen dafür definiert werden. "Klar ist, dass die Flächen, die umgestaltet werden sollen, so gewählt werden müssen, dass die Linzer:innen sowohl außerhalb als auch während der Marktzeiten einen Mehrwert haben und sich dann gerne hier aufhalten", sind sich Schobesberger und Potocnik einig.

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