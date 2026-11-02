Hundebadetag im Linzer Freibad soll kommen

In München kostet der Eintritt fünf Euro pro Hund, Begleitpersonen zahlen nichts.

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Eferding, Hollabrunn und München haben eines gemeinsam: In allen drei Städten durften Hunde heuer nach Abschluss der Freibadsaison für einen Tag in den Becken öffentlicher Schwimmbäder plantschen. Das Angebot hat sich Medienberichten zufolge großer Beliebtheit erfreut. So ein Badevergnügen wollen auch die Grünen in Linz ermöglichen und schlagen in der Gemeinderatssitzung am 4. November einen Hundebadetag in einem der Linzer Freibäder als Abschluss der Badesaison vor.

Frage des Chlorgehalts

"Die positive Resonanz spricht für sich. Es wäre daher eine zusätzliche Attraktion, wenn ab dem kommenden Jahr auch in Linz das Motto Leinen los für einen Hundebadetag in einem der Linzer Bäder ausgerufen wird", wendet sich Ekova-Stoyanova mit ihrer Gemeinderatsresolution an die Linz AG. "Selbstverständlich sollen vorab die rechtlichen, hygienischen und organisatorischen Voraussetzungen geklärt werden, damit einem ungetrübten Badespaß für Wauzi und Co nichts im Wege steht."