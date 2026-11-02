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Kranzniederlegung

LH Stelzer: "Ist der Wirbel noch so groß, zwei Mal zwei bleibt viere bloß."

LH Stelzer
© Land OÖ
Ein weiser Satz von Stelzers verstorbenem Vater lässt ihn in turbulenten Zeiten Ruhe und Zuversicht bewahren.
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Zu Allerheiligen hat LH Thomas Stelzer ein Kerzerl für seine verstorbenen Eltern angezündet. "Von meinem Vater ist mir ein Satz besonders in Erinnerung geblieben: 'Ist der Wirbel noch so groß, zwei Mal zwei bleibt viere bloß.` Daran denke ich oft im Alltag - zum Beispiel, wenn ich mich über etwas ärgere. Manches sollte man einfach gelassener sehen."

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Kranz vor dem Landhaus

Zu Allerseelen legt der Landeshauptmann einen Kranz vor dem Landhaus nieder- zu Ehren und im Gedenken an all jene verstorbenen Persönlichkeiten, die für Oberösterreich politisch Verantwortung getragen haben. Es wird u.a. an Landeshauptmann a.D. Johann Nepomuk Hauser gedacht, der vor 160 Jahren in Kopfing geboren wurde, und bis 1927 der erste Landeshauptmann des demokratischen Oberösterreichs nach dem Ende der Habsburgermonarchie gewesen war.

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