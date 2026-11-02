30 Kinder betroffen
Schock nach Herbstferien: Schule in Wiener Neustadt macht dicht
Die Hiobsbotschaft kam für viele überraschend: Nach den Herbstferien bleiben die Türen der "Vivet Privatschule" in der Werner-Heisenberg-Straße für immer geschlossen. Wie die NÖN berichten, könne die Schulleitung den Betrieb finanziell und organisatorisch nicht mehr aufrechterhalten. "Die Schule war mein Herzensprojekt. Aufgrund einer schweren Erkrankung bin ich allerdings schon seit Monaten im Krankenstand, was sich leider auf den Schulbetrieb und die Anzahl der Schüler ausgewirkt hat", erklärt Schulleiterin Claudia Adrigan-Lang.
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Hart trifft die Entscheidung freilich auch die 30 Schüler im Haus, die nun vor der Frage stehen, wie es für sie weitergeht. Entwarnung kommt jedoch von den Behörden, denn: Sie alle haben einen gesetzlich gesicherten Platz an ihrer Sprengelschule. Das Schulqualitätsmanagement sowie die Stadt Wiener Neustadt arbeiten bereits emsig an Lösungen, um den betroffenen Kindern einen reibungslosen Wechsel zu ermöglichen.
Die "Vivet Privatschule" war erst 2020 gegründet worden. Nach einem ersten Standort in der Zulingergasse übersiedelte die Bildungseinrichtung Anfang 2024 in die Civitas Nova, wo sie bis dato beheimatet war. Nun endet das beliebte Schulprojekt nach nur wenigen Jahren wieder.
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