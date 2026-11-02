oe24 Media Group startet digitale Radio-Offensive

Die oe24 Media Group setzt den nächsten großen Schritt in ihrer digitalen Transformation und startet eine umfassende digitale Radio-Offensive.

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Ab 1. November geht die oe24 Media Group eine intensive Kooperation mit der Antenne Gruppe ein. Damit entsteht die größte Digital-Radio-Gruppe Österreichs mit einer Reichweite von mehr als einer halben Million Hörerinnen und Hörern pro Tag. Damit bietet die neue Digital-Radio-Gruppe künftig insgesamt 10 Radio-Programme, 10 spezifische Digital-Online-Channels und sieben Podcast-Formate.

Die Antenne Gruppe betreibt bereits erfolgreich die bundesweiten Digital-Radio-Sender Antenne Österreich, Antenne Hit und Schlager Antenne. Das Portfolio wird ab 1. Jänner 2027 um einen weiteren digitalen Antenne-Sender ergänzt. Sämtliche vier Antenne-Programme sind österreichweit digital empfangbar. Komplettiert wird das Angebot durch die fünf starken regionalen Sender Antenne Tirol, Antenne Salzburg, Antenne Oberösterreich, Antenne Niederösterreich und Antenne Wien.

oe24 Radio baut seine starke bundesweite Position weiter aus und ist in ganz Österreich über DAB+ zu hören. In Wien ist oe24 Radio zudem weiterhin als oe24 Wien auch terrestrisch zu empfangen. Die analogen terrestrischen Sendestandorte von oe24 Radio gehen an die WELLE 1 Gruppe über.

Parallel dazu stärkt die oe24 Media Group ihr Audio-Angebot im Online-Bereich: Neben 10 spezialisierten Digital-Channels bietet oe24 den Hörerinnen und Hörern eine neue Audio-World. Diese bündelt hochkarätige Podcast-Formate wie den täglichen Nachrichten-Podcast oe24 Daily, FELLNER! LIVE oder der NEXTGEN-Podcast.

Niki Fellner, CEO oe24 Media Group: "Die Zukunft des Radios ist digital: Wir wollen unsere Hörer künftig genau dort erreichen, wo sie sind – über DAB+ weiterhin in der klassischen Radiowelt, online via Audio-Stream und als Podcast on demand mit genau den Themen, die unsere Zielgruppe hören will. Mit oe24 und Antenne entsteht jetzt Österreichs größte Digital-Radio-Gruppe, die jetzt noch mehr digitale Audio-Inhalte auf allen Channels bietet."

Sylvia Buchhammer, Geschäftsführerin der Antenne Gruppe: „Mit der Bündelung unserer Reichweite, unserer Innovationskraft und unseres digitalen Know-hows schaffen wir eine starke Basis für die Zukunft. Gemeinsam sind wir nicht nur bestens auf die kommenden Entwicklungen im Radiomarkt vorbereitet, sondern können die digitale Zukunft des Radios