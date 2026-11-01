Das bringt der Flugmodus im Alltag

Mit dem Flugmodus wird nicht nur das Handy vom Mobilfunknetz getrennt, sondern es bietet weitere Möglichkeiten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Flugmodus wurde eigentlich für die Flugsicherheit entwickelt. Jedoch kann die Funktion auch im Alltag sehr hilfreich sein. Mit dem Flugmodus wird das Smartphone von allen drahtlosen Verbindungen getrennt und verbessert so die Batterielaufzeit.

Diese Vorteile bietet der Flugmodus im Alltag:

Energiesparen : Mithilfe des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert. Somit kann der Akku geschont und schneller geladen werden.

: Mithilfe des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert. Somit kann der Akku geschont und schneller geladen werden. Verbesserte Netzverbindung: Wenn die Verbindungen neu aktiviert werden, können Geräte eine bessere Netzabdeckung finden.

Netzverbindung: Wenn die Verbindungen neu aktiviert werden, können Geräte eine bessere Netzabdeckung finden. Privatsphäre: Wer sein Smartphone ungern an öffentlichen WiFi-Netzwerken verbinden lassen will, der kann mit dem Flugmodus die automatische Verbindung vermeiden.

Der Flugmodus ist somit mehr als nur ein Sicherheitsfeature im Flugzeug. Die Funktion verbessert die Akkulaufzeit, optimiert die Netzverbindung und bietet eine erhöhte Sicherheit in öffentlichen Netzwerken.