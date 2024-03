× Typische Einrichtungsfehler im Flur und wie man sie vermeidet

Wie Sie typische Wohnfallen im Flur vermeiden.

Der Eingangsbereich ist der erste Raum, den Gäste betreten und gilt daher als die Visitenkarte der Wohnung. Machen Sie daher nicht den Fehler, den Flur bei der Einrichtung zu vernachlässigen!

Einrichtungsfehler im Flur und die besten Lösungen

1. Zu wenig Ablagemöglichkeiten

Der Fehler: Die Schuhe häufen sich, der Jackenberg stapelt sich, den Regenschirm findet man nicht und alles sieht unordentlich aus.

Die Lösung: Setzen Sie im Flur auf schmale Stauraum- und Ablegelösungen. Greifen Sie zu praktischen All-in-one-Möbel. Zum Beispiel, eine Garderobenlösung die einen integrierten Schauschrank, einen Kleiderständer und eine Sitzmöglichkeit bietet. Wo partout kein Schuhschrank Platz finden mag, tut es vielleicht auch ein schmales Regal. So findet alles seinen Platz, und schaut zudem stylisch aus!

© AdobeStock ×

2. Weiße Wände

Der Fehler: Die meisten Menschen wohnen zwischen weißen Wänden und trauen sich nur in Wohn- oder Esszimmer an Farben. Seien Sie mutig und experimentieren Sie auch im Flur mit farbigen Wänden.

Die Lösung: Der Flur ist zumeist klein, seine Wände von vielen Türen unterbrochen. Wer es klassisch mag, setzt im Eingangsbereich auf helle Töne - das schafft Freundlichkeit und vergrößert den Flur optisch. Wer mutig ist, greift zu dunkleren Tönen. Betonen Sie die Stirnseiten in Dunkelgrau, Marine oder Waldgrün. Zu viele Türen? Streichen Sie auch Türblätter und -zargen in der Wandfarbe, das wirkt edel und harmonisch.

3. Zu wenig Licht

Der Fehler: Eine einzige Lichtquelle sorgt in der Mitte des Flurs für düsteres Licht ohne jeden Akzent. Der letzte Blick in den Spiegel vor dem Verlassen der Wohnung ist genau das - wenig erhellend.

Die Lösung: Arbeiten Sie im Flur mit unterschiedlichen Lichtquellen. Neben der Deckenleuchte verleihen kleine Lichtquellen, die indirektes oder gedämpftes Licht spenden, dem Flur Tiefe. Hat man Platz für eine Abstellfläche, eignet sich eine Statement-Lampe und Kerzen. Ansonsten kann man auch zarte Wandleuchten einsetzen.

© AdobeStock ×

4. Den Sitzplatz vergessen

Der Fehler: Sitzen im Flur ist unmöglich und der Raum wirkt ungemütlich.

Die Lösung: Her mit Hocker, Stuhl oder Bank. Eine Sitzgelegenheit im Flur zaubert blitzschnell eine gemütliche Atmosphäre. Wo immer möglich, sollten Sie Sitzmöbel Platz einräumen. Denn eine Sitzmöglichkeit ist nicht nur beim Schuheanziehen behilflich, sondern kann auch als Stauraum für Mützen, Schals und Kleinkram fungieren.

5. Chaos an der Wand

Der Fehler: Der Eingangsbereich wirkt unharmonisch. Ein Bild an der Wand, das irgendwie mittig hängt. Die Garderobe möglichst hoch platziert - schließlich soll darunter noch Platz sein. Dazu Wandhaken, die unter der Garderobe angebracht sind und hinter Jacken und Mänteln verschwinden.

Die Lösung: Gruppieren Sie Haken und Leisten zu kleinen Gruppen. Schön wirken etwa frei arrangierte oder auch geometrisch ausgerichtete Ensembles. Bei Garderoben gilt: Im Zweifel lieber tiefer hängen, das schaut wohnlicher aus.

© AdobeStock ×

6. Kein Platz für Schuhe

Der Fehler: Schuhe überall am Boden und an der Wand aufgereiht.

Die Lösung: Hier helfen zwei Dinge:

Schmale, geschlossene Aufbewahrungssysteme für optische Ordnung Eine strenge Schuh- und Jacken-Politik. Zwei passende Paare und ebenso viel Oberbekleidungen dürfen sichtbar im Flur auf ihren Einsatz warten. Alle anderen müssen im Schrank, Keller oder auf dem Dachboden gelagert werden.

7. Den Flur als Abstellkammer nutzen

Der Fehler: Kinderwagen, Haustierzubehör, allerlei Pakete und Outdoor-Bekleidung - alles sammelt sich wild im Flur. Nicht schön!

Die Lösung: Gestalten Sie Ihren Eingangsbereich so, dass alle Gegenstände einen festen Platz finden - und halten Sie sich daran! Was im Eingangsbereich nichts zu suchen hat, wird an seinen eigentlichen Platz in Keller, Abstellkammer oder Garage geräumt - oder entsorgt. Das hilft Ordnung zu halten, verhindert ständiges Aufräumen und sorgt täglich für Klarheit.