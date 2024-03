Blitzschnell aufräumen dank der 60-Sekunden-Regel

Nach einem anstrengenden Arbeitstag auch noch die Wohnung aufzuräumen, ist oft wenig verlockend. Mit der 60-Sekunden-Regel schaffen Sie blitzschnell Ordnung und vermeiden Chaos in Ihren vier Wänden.

Ordnung zu schaffen ist eine Sache. Diese dann auch aufrechtzuhalten, fällt nicht immer ganz so leicht. Um für Ordnung zu sorgen ohne dabei viel Zeit zu verschwenden, bietet sich die Anwendung der 60-Sekunden-Regel an. Dank dieser erledigt man das Aufräumen nämlich besonders schnell.

Blitzschnell aufräumen mit der 60-Sekunden-Regel

Die 60-Sekunden-Regel ist ein Zeitmanagementsystem, welches besagt: Wenn eine Aufgabe innerhalb von 60 Sekunden erledigt werden kann, sollte man diese sofort tun. Schiebt man kleine, schnelle Aufgaben auf, häufen sie sich irgendwann zu einem gewaltigen Berg. Wer stattdessen regelmäßig in kleinen Etappen Aufgaben im Haushalt erledigt, steht am Ende der Woche nicht vor einem großen Wohnungsputz. Durch die Aufteilung in kleine, überschaubare Schritte wird das Aufräumen und Putzen der Wohnung weniger einschüchternd und kann möglicherweise sogar zur Gewohnheit werden. Eine gründliche Reinigung entfällt zwar dank der 60-Sekunden-Regel nicht, aber auch diese wird durch das regelmäßige putzen schneller erledigt sein.

Dank Multitasking gelingt das Aufräumen blitzschnell © Getty Images ×

Diese Aufgaben sollten Sie sofort erledigen

Bett machen

Spülmaschine ein- und ausräumen

Waschmaschine beladen

Kleidung wegräumen

Esstisch abwischen

Küchenarbeitsfläche abwischen

Staub wischen

Wartezeiten sinnvoll nutzen um die Wohnung aufzuräumen

Damit man zusätzlich für das Aufräumen keine kostbare Zeit verschwendet, sollte man Wartezeiten effizient nutzen. Zum Beispiel: Während das Nudelwasser kocht, die Waschmaschine läuft oder Werbepause im Fernsehen rennt, kann man diese Zeit nutzen, um schnell sauber zu machen. Auf diese Weise schlägt man gleich zwei Fliegen mit einer Klappe.