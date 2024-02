× So werden Balkon, Terrasse & Co. schnell wieder sauber

Unsere Terrassenmöbel erwachen bald wieder von ihrem Winterschlaf. Die besten Tipps, wie Sie die Terrasse ohne viel Aufwand reinigen können.

Schnee, Regen, Wind und Co. zeichnen sich auf unseren Außenflächen ab. Moose und Flechten auf dem Terrassenboden und Dreck auf den Terrassenmöbeln machen nicht nur einen ungepflegten Eindruck, sondern sollten vor dem Frühlingseinbruch auch schnell wieder verschwinden. Zudem kann Grünbelag auch ein Sicherheitsrisiko darstellen. An feuchten Tagen kann man nämlich schnell ausrutschen und hinfallen. Es steht also fest: Bevor es draußen warm wird muss der Grünbelag (und auch der andere Dreck) weg.

So werden die Außenflächen wieder sauber

1. Terrasse mit Hochdruckreiniger säubern

Stark verschmutzte Böden und Möbel wirkt man am effektivsten mit einem Hochdruckreiniger entgegen. Mit viel Power und einem Flächenreiniger beseitigen moderne Maschinen selbst den grobsten Dreck. Der Nachteil: Die entsprechend ausgerüsteten Geräte sind oft nicht günstig - die Preise eines leistungsfähigen Markengerätes starten bei ungefähr 100 Euro. Doch die Geräte kann man auch mieten - je nach Anbieter und Gerät ab rund 25 Euro pro Tag.

Wichtig: Bei der Anwendung ist es entscheidend, stets die Reinigungsempfehlungen des Herstellers zu beachten. Bei gepflasterten Steinoberflächen spritzen die Geräte aufgrund des hohen Drucks schnell Erde aus den Fugen, wodurch sich einzelne Steine unter Umständen lösen oder verschieben können. Bei falscher Anwendung auf Waschbeton, Holz- oder Steinböden kann es zudem passieren, dass die Oberfläche aufreißt, was auf Dauer hartnäckige Verschmutzungen zur Folge hat.

2. Terrasse mit Grünbelag- und Moosentferner reinigen

Um den unerwünschten Grünbeleg loszuwerden, eigenen sich Moosentferner. Diese sind hoch konzentrierte Desinfektionsmittel, die den Boden sozusagen "über Nacht" wieder blitzblank zaubern. Hartnäckige Beläge lösen sich in nur wenigen Stunden ab, und so schnell wächst auch kein Unkraut mehr nach.

Achtung: Viele dieser Reiniger enthalten jedoch umweltbelastende Substanzen wie Tenside und Pestizide und sind daher gefährlich für Pflanzen. Selbst Entferner mit einem Öko-Siegel sind nicht ganz unbedenklich. Zur Sicherheit beim Einsatz von Chemie sollten Sie unbedingt Gummihandschuhe tragen! Nach dem Reinigen sorgfältig nachwischen, um die Chemikalien wieder von dem Boden zu entfernen.

3. Terrasse mit Haushaltsreinigern säubern

Die anstrengendere Variante ist die Reinigung mit einfachen Haushaltsreinigern. Sofern sich der Dreck nicht über mehrere Jahre im Boden festgesetzt hat, erfüllen einfache Hausmittel den Zweck.

Anders als bei chemischen Mitteln oder einem Hochdruckreiniger muss man hier allerdings selbst schrubben. Dafür ist die Methode preiswert und umweltfreundlich.