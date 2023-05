× Bunte Bequemlichkeit im Freien

Leuchtende Farben und märchenhafte Designs schmücken heuer unseren Outdoor-Bereich. Die schönsten Möbel für Garten und Terrasse.

Es wird bunt in unseren Gärten: Nicht nur die Blumen strahlen heuer in rosaroter Farbpracht – auch unsere Möbel dürfen extravagant leuchten. Die außergewöhnlichen Farben werden bunt gemischt – von kräftigem Pink bis hin zu blassen Pastelltönen – der Mix macht es eben aus. Im Garten wie auch im Innenbereich gehen die Trends hin zu organischen, abgerundeten Formen, die im Einklang mit der Natur stehen. Geflochtene Sitzgelegenheiten sollen diesmal auch farbig sein.

© Paola Lenti ×

Die italienische Visionärin Paola Lenti ist Meisterin der Farbkombinationen. Sie sieht 2023 als entscheidendes Jahr – einerseits für die kontinuierliche Weiterentwicklung ihrer Kollektionen, andererseits als Einstieg in eine neue, stark kreative und impulsive Zukunft. Die Evolution treibt das Unternehmen an, nach immer umweltfreundlicheren Lösungen zu suchen. Aus einem enormen Reichtum an farbigen Textilresten werden unglaublich schöne Kreationen geschaffen. Lenti setzt auf die Wirkung der Farbe. Von Grün, Rot, Blau bis hin zu Magenta ist ihre aktuelle Kollektion definitiv die vielfältigste und aussagekräftigste. Ihre Kunstwerke senden ausschließlich „Good Vibes“.

© Paola Lenti Die pastellfarbenen Canvas Sofas in Kombination mit den Berry Poufs in knalligem Magenta erzeugen ein märchenhaftes Bild. paolalenti.it ×

Die märchenhaften Bistro- Sonnenschirme mit flachem oder kuppelförmigem Schirm runden das Gesamtbild ab. Die Jardín-Kollektion von Paola Lenti wurde mit dem Red Dot Award 2023 in der Kategorie Product Design ausgezeichnet – eine der wichtigsten und renommiertesten internationalen Auszeichnungen. Der Preis wird jedes Jahr von einer Expertenjury an Produkte und Designer:innen vergeben, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen.

© Roche Bobois Das kultige Mah Jong Sofa, das in den 1970er-Jahren Hans Hopfer für Roche Bobois entwarf, ist auch im Outdoor-Bereich ein wunderschönes Highlight. roche-bobois.com ×

Roche Bobois setzt auch wieder die weltberühmte Mah Jong Outdoor-Couch mit unterschiedlichen Blau- und Türkistönen in Szene. Das Temps Calme Sofa und die Liege in Türkis liegen durch ihre Rundungen nicht nur voll im Trend, sondern laden auf majestätische Art zum Verweilen ein. Das modulare Sofa mit den Outdoor-Stoffen Meridien und dem Gestell aus massivem Okoumé wurde als Öko-Design identifiziert und ist damit nicht nur hochwertig, sondern auch nachhaltig.