× Nasch-Balkon: So gelingt gute Obsternte

Erdbeeren, Orangen, Feigen & Weintrauben gedeihen auch gut im Topf. Säulen- und Zwergobst wurde eigens für den Naschgarten im Kleinformat gezüchtet.

Frisch vom Baum oder Strauch schmeckt Obst am besten. Doch was, wenn der Platz begrenzt ist? Kein Problem, denn fast alle Früchte, die im Garten gedeihen, lassen sich auch in Kübeln und Töpfen auf Balkon oder Terrasse ziehen. Wer nur eingeschränkten Platz zur Verfügung hat, muss also nicht auf baumfrische Früchte und süße Beeren verzichten.

Zwerge

Säulen- und Zwergobst ist eine neue Baumform, die speziell für die Kultur im Topf selektioniert wurde. „Diese Züchtungen sind für kleine Gärten, aber auch für Balkon und Terrasse geeignet“, so Baumschulbesitzer Wolfgang Praskac.

Die Miniobstbäume sind zwar schlanker oder kompakter als ihre großen Artgenossen, tragen aber „normale“ Früchte. Es gibt heute Apfel-, Birnen-, Kirschen-, Mirabellen-, Nektarinen- oder Pfirsichbäume im Kleinformat. Selbst Südfrüchte wie Mandarinen und Feigen oder Exoten wie Kiwi, Banane und Granatapfel gibt es als Kübelpflanzen.

Großer Topf

Ihrem Obstgarten auf dem Balkon sind so fast keine Grenzen gesetzt. Allerdings brauchen die Kübelpflanzen einen sonnigen Standort. Das Pflanzgefäß sollte so groß wie möglich sein. Erstens können sich die Wurzeln bei entsprechendem Platzangebot besser entwickeln und zweitens kann mehr Wasser gespeichert werden.

Kombinieren

Wer den Platz in seinem Minigarten optimal ausnützen möchte, kann die Obstbäume auch mit Erdbeeren unterpflanzen. Denn grundsätzlich gilt für Balkone: Nach Möglichkeit auf unterschiedlichen Ebenen pflanzen - das sieht nicht nur üppiger aus, es ist auch effizienter. Nach der Ernte im Sommer und Herbst werden die Miniobstbäume an die Hausmauer gerückt und vor dem Frost in Jute gepackt.