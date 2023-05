Küchenbalkon: Gemüse und Kräuter auf wenig Raum ernten

Selbstversorgung liegt im Trend, doch der Garten fehlt? Auch auf dem Balkon oder der Terrasse kann man ernten, wenn man den Raum optimal nutzt.

Wenn Ihnen keine Hektar für den Anbau zur Verfügung stehen, lassen Sie Kräuter und Gemüse in die Höhe wachsen. Praktisch sind Pflanztaschen, die sich an die Wand hängen lassen. Auch kleine Leitern und Treppen sind optimal, um möglichst viele Töpfe unterzubringen. Die Statik sollte man jedoch im Auge behalten: Ein paar Pflanzkübel sind kein Problem, aber beim Anlegen eines Hochbeetes sollte man den Statiker befragen.

Kräuter und Gemüse

Kräuter und Gemüse kann man grundsätzlich in jedem beliebigen Gefäß mit Abflussloch gegen Staunässe ziehen. Trotzdem gilt: Je größer der Topf, desto weniger Wasser und Dünger braucht die Pflanze. Tipp: Geben Sie beim Einpflanzen von Gemüsepflanzen und Kräutern etwas Gartensand oder Kies in das Substrat. Einjährige Pflanzen können mit torffreier Bio-Universalerde auskommen. Tomaten, Kartoffeln, Paprika, Zucchini oder Kürbisse sind anspruchsvoller als Karotten, Erbsen, Blattsalate, Radieschen oder Kräuter und wollen nährstoffreiches Substrat. Nutzpflanzen am Balkon brauchen für eine gute Ernte regelmäßig Bio-Dünger.

Eigens für Balkongärtner bietet der Handel kleine Tomaten, die sogar im Blumenkasten gut gedeihen. Auch Salate lassen sich aus dem Topf ernten.

Gemüse bringt zudem Farbe auf den Balkon und Frische in die Küche. Im Grunde lassen sich alle Sorten mit Ausnahme von Kohl auch auf dem Balkon groß ziehen. Gartenbaumärkte bieten Tomaten, Paprika und Gurken im Mini-Format an. Bei Karotten sind die Snack-Varianten oder die Sorte „Pariser“ empfehlenswert. Tomaten und Radieschen gehören zu den beliebtesten Balkonpflanzen. Wie auch Salat. Salate sind anspruchslos. Die Erde sollte aber nie austrocknen. Salat braucht viel Wasser und lockeren Boden.

Ebenso unkompliziert ist die Kultivierung von Kräutern auf dem Balkon. Ab Ende Mai können Samen im Topf auf dem Balkon gesät werden. Nach acht bis zehn Tagen sprießen die ersten Keimlinge. Schneller zur Ernte geht es mit Kräutern im Topf, die jetzt überall angeboten werden. Ob Basilikum, Rosmarin, Minze oder Petersilie: Ein Kräuter-Mix lässt sich überall kultivieren und ist beim Kochen schnell griffbereit.