"Crackgate": Samsung macht sich über das iPhone Duo lustig

Das iPhone-Duo hat ein riesiges Problem: Reihenweise brechen die Displays des Falt-Handys entlang des Scharniers. Nun reagiert Konkurrent Samsung auf die peinliche Panne und macht sich über Apple lustig.

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Seit dem 23. Oktober können Kunden das neue iPhone Duo kaufen. Zum ersten Mal bringt Tech-Riese Apple ein Smartphone mit Falt-Display auf den Markt. Jedoch berichteten Nutzer schon kurz nach dem Kauf, dass das Display schnell kaputt ging. Derzeit ist es noch unklar, ob es hierbei um einzelne Fälle oder ein weitreichendes Problem geht. Die Vorfälle werden nun "Crackgate" genannt.

Nun verwendet Samsung die Probleme seines Konkurrenten für das eigene Marketing. Dabei werden sie für das eigene Galaxy Z Fold 8 genutzt. Samsung Canada betont auf Instagram, dass das Falten für das südkoreanische Unternehmen nichts Neues sei und man schon bei der 8. Generationsstufe stehe. Die Kampagne wird durch bildliche Anspielungen auf die gerissenen Bildschirme des iPhone Duo unterstützt.

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Bildschirm kommt von Samsung

Auch die anderen Samsung-Kanäle machen sich über Apple lustig. Samsung Saudi-Arabien veröffentlichte ein Video, in dem der Bildschirmriss des Apple-Smartphones auf einem Galaxy Z Fold8 zu sehen ist. Kurz darauf wird enthüllt, dass es hierbei nur um ein Bild handelt.

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Die Bildschirme des iPhone Duos werden ausgerechnet von Samsungs Konzerntochter Samsung Display hergestellt. In einem Interview mit Tech-Journalisten Michael Fisher erklärten Apple-Manager Rich Dinh und JP Guillou die Partnerschaft. Dabei stellten sie klar, dass Apple auf keinen Fall auf vorgefertigte Teile aus dem Regal zurückgreife. Sie arbeiten eng mit dem Fertigungspartner, in diesem Fall Samsung, zusammen und entwickeln die Teile von Grund auf. Zudem passt das Unternehmen die Bauteile an die eigenen Spezifikationen an.