Deutschland will mehr Tempo bei KI in der Industrie

Künstliche Intelligenz (KI) soll mehr in Unternehmen und Fabriken zur Anwendung kommen. Ein zweitägiger Gipfel soll jetzt dazu beitragen, die Technologie auch nach europäischen Werten zu gestalten.

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Die deutsche Bundesregierung will vor allem die industrielle Künstliche Intelligenz (KI) vorantreiben. Aktuell findet der 2026 Digital Summit in Berlin statt.

"Frage ist, wer die Regeln setzt"

"Wenn wir uns dieser Technologie verweigern, ist der Abstieg vorprogrammiert", so Deutschlands Kanzler Friedrich Merz (CDU).

Friedrich Merz (R) und Karsten Wildberger Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung. © EPA

Deutschland und Europa müssten auch schneller werden bei der Weiterentwicklung. Die Ausgestaltung dürfe nicht anderen Ländern überlassen werden. Es gehe darum, den Wandel im Sinne europäischer Werte zu gestalten. Im Zentrum stehe der Mensch, nicht die Technologie. Man sei mitten in einem epochalen Wandel. Die zentrale Frage sei, wer setze die Regeln.

Umfrage: Firmen wollen deutsche KI verwenden

Karsten Wildberger, Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung: "Ich nehme die Risiken der KI ernst, bin mir aber sicher: Wenn wir nicht ehrgeizig genug sind, zu langsam vorgehen und keine Entscheidungen treffen, werden wir mit noch größeren Risiken konfrontiert sein, noch abhängiger werden und Wachstumschancen verpassen",

Bei der zweitägigen Konferenz beraten Regierungsvertreter, Experten und Tech-Unternehmer aus verschiedenen Ländern über Chancen, Risiken und Auswirkungen von KI. Nach Erwartung der Bundesregierung werden die nächsten eineinhalb Jahre darüber entscheiden, ob Deutschland im internationalen KI-Wettbewerb den Anschluss hält.

Aus der Wirtschaft erhält der Ansatz der Bundesregierung viel Zuspruch, schreibt der "Focus" Eine Umfrage des Digitalverbands Bitkom ergab, dass fast alle Unternehmen in Deutschland sich KI-Anwendungen heimischer Anbieter wünschen. "Allerdings sind mit 64 Prozent fast zwei Drittel nicht bereit, dafür Abstriche in Kauf zu nehmen, wie etwa einen höheren Preis oder geringeren Funktionsumfang", erklärte der Verband. laut "Focus".