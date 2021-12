Alle gegen »Mr. Big«

Wegen der Vergewaltigungsvorwürfe könnte Chris Noth jetzt alles verlieren.

Schock. Vor mehreren Jahren soll der aus der Serie Sex and the City als „Mr. Big“ bekannte Schauspieler Chris Noth zwei Frauen sexuell genötigt bzw. vergewaltigt haben, wie jetzt bekannt wurde. Vorwürfe, die Noth kategorisch bestreitet und von „einvernehmlichem Sex“ mit den Damen spricht. Seine Glaubwürdigkeit ist aber dahin und kostete ihn ­einen 12-Millionen-Dollar-Werbedeal. Dazu kommt eine Ehe-Auszeit von seiner Tara Wilson – und jetzt veröffentlichten die Serien-Stars Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis ein gemeinsames Statement. „Es bekümmert uns zutiefst, diese Anschuldigungen gegen Chris Noth zu hören. Wir unterstützen die Frauen, die so mutig waren, ihre schmerzhaften Erfahrungen zu teilen“, so ihr Kommentar.