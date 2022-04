Gruppensex verweigert: 18-Jährige brutal ermordet

Ein grausamer Sexualmord erschüttert die USA: Eine 18-Jährige wurde vergewaltigt, erschossen und wie Müll entsorgt. Drei Personen sind in Haft.

Bereits am 18. Februar wurden die sterblichen Überreste der Frau an einem Straßenrand im US-Bundesstaat Mississippi gefunden. Es dauerte jedoch über einen Monat, bis die Ermittler die Identität der durch mehrere Schüsse Getöteten festgestellt hatten: Laut US-Medien handelt es sich um Amya Carey (18). Vor ihrer Ermordung sei die junge Frau laut den Behörden auch noch vergewaltigt worden.

Freundin plante Gruppensex mit Partner und dessen Bruder

Die Hintergründe zur Tat lassen einen aber noch mehr erschaudern. Als Carey am 15. Februar zuletzt lebend gesehen wurde, verließ sie ihr Haus um sich mit ihrer Freundin Kaymia Blackmon (19) zu treffen. Diese versuchte offenbar, Carey zum Gruppensex zu überreden – und zwar mit Blackmons Liiertem Dewitt Anderson (34) und dessen Bruder Cedric Banks (37).

Vergewaltigt, dann abgeladen

Als Carey sich weigerte, soll es zum Streit gekommen sein, woraufhin Anderson eine Waffe gezogen und auf sie geschossen haben soll. Von einem der Männer wurde Carey auch vergewaltigt – ob sie zu diesem Zeitpunkt noch lebte, konnten die Ermittler nicht mit Sicherheit sagen. Nach weiteren Schüssen wurde das Opfer jedenfalls am Straßenrand zurückgelassen.

Todesstrafe möglich

Das Mord-Trio sitzt mittlerweile in Gewahrsam. Blackmon, Anderson und Banks wird die Entführung, der sexuelle Missbrauch und der Mord an Amya Carey vorgeworfen. Im Fall einer Verurteilung könnte in Mississippi sogar die Todesstrafe drohen.