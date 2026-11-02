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Entsiegelung

Martin-Luther-Platz: 20 Bäume statt Steinwüste

Platzeröffnung
© Stadt LInz
Die neue Begegnungszone schafft eine Verbindung zwischen Hessenplatz und Landstraße.
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"20 neue Bäume, Bänke, Sessel und ein Trinkbrunnen verwandeln eine überhitzte Steinwüste mitten in unserer Stadt in einen Treffpunkt zum Wohlfühlen", sagte Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne) bei der Eröffnung am Sonntag. Gestaltet wurde der neue Platz nach einem Konzept von @3to0_for_future, das sich in einem Wettbewerb durchgesetzt hat, den die Evangelische Pfarrgemeinde Linz innere Stadt gemeinsam mit der Stadt Linz durchgeführt hat. Insgesamt wurde ein Drittel des Platzes entsiegelt und begrünt. Highlight sind sechs neue Gleditsien, die mit den drei bestehenden vor der Konditorei Heuschober eine großzügige Aufenthaltsfläche mit neuen Sesseln beschatten.

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Kostenrahmen überzogen

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung haben sich auf rund 995.400 Euro belaufen. Im Zuge der Ausschreibung der Bauleistungen zeigte sich laut Stadt Linz, dass der ursprünglich veranschlagte Kostenrahmen von rund 759.000 Euro aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlicher, für die Umsetzung notwendiger Leistungen nicht ausreicht. Dazu zählen unter anderem verpflichtende Bauaufsicht und Baukoordination, zusätzliche Fachleistungen sowie höhere Kosten bei der Infrastruktur, etwa der Kanalumlegung. Auch mögliche Mehrkosten für die Entsorgung von Baurestmassen wurden vorsorglich berücksichtigt.

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