Dorfklub Elversberg demütigt Leverkusen

Aufsteiger Elversberg demütigte Leverkusen und Trainer Adi Hütter verpasste einen Sieg bei seinem Bundesliga-Comeback für Eintracht Frankfurt.

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Trainer Adi Hütter hat bei seinem Fußball-Bundesliga-Comeback für Eintracht Frankfurt einen Sieg knapp verpasst. Die Hessen führten am Samstag in der Auftakt-Runde bei Union Berlin schon 3:1, mussten sich aber durch ein Gegentor in der 92. Minute mit einem 3:3 begnügen. Christian Ilzer verlor mit Hoffenheim 2:3 in Köln. Die Sensation des Tages lieferte Aufsteiger Elversberg mit einem Heim-3:2 gegen Leverkusen. Leipzig gewann gegen Gladbach 3:1, Mainz - Paderborn endete 0:0.

Die Eintracht sah nach einem Gegentor durch Emmanuel Latte Lath (3.) und einem darauffolgenden Dreierpack von Younes Ebnoutalib (10., 11., 67.) schon wie der Sieger aus, doch Union schlug zurück. Leopold Querfeld, der den zweiten Gegentreffer der Hausherren verschuldet hatte, köpfelte zum 2:3 ein (79.) und lieferte per Kopf den Assist zum 3:3 von Tim Skarke (92.).

Hoffenheim verlor trotz zweimaliger Führung

Ilzers Hoffenheimer mussten trotz zweimaliger Führung durch den von Salzburg geholten Adam Daghim (27.) und Ozan Kabak (67.) mit einem 2:3 die Heimreise aus Köln antreten, weil Said El Mala (51.) und Thijs Dallinga (72., 82.) trafen. Bei den Verlierern wurde Patrick Wimmer in der 71. Minute ausgetauscht.

Dorfklub demütigt Leverkusen

Dessen Landsmann Nicolas Kristof war maßgeblich daran beteiligt, dass Aufsteiger Elversberg in seinem ersten Oberhaus-Spiel überhaupt gleich drei Punkte einfuhr. Lukas Petkov (8.), Cole Campbell (9.) und David Mokwa (46.) scorten gegen anfangs desolate Leverkusener, die aber durch Tore von Patrik Schick (77.) und Christian Kofane (91.) noch einmal aufkamen. Dass die Werkself keinen Punkt mehr holte, lag auch an den Paraden von Kristof.

David Mokwa vom SV Elversberg jubelt nach seinem Tor zum 3:0 im Bundesliga-Spiel zwischen dem SV Elversberg und Bayer 04 Leverkusen in Elversberg. © EPA

Die Leipziger fuhren mit Nicolas Seiwald dank Ridle Baku (25.), Antonio Nusa (49.) und Rocco Reitz (66.) einen souveränen Erfolg über Mönchengladbach ein. In Mainz spielte Phillipp Mwene durch, dafür saß sein ÖFB-Teamkollege Stefan Posch nur auf der Bank.