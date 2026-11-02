Kommt Trennung?
"Temptation Island VIP": Tränen-Drama bei Tara
Die neuen Folgen von "Temptation Island VIP" bringen die Paare an ihre Grenzen. Bereits das erste Lagerfeuer konfrontiert die Teilnehmer mit harten Bildern aus der Nachbar-Villa. Besonders Tara Tabitha leidet unter den Aufnahmen von Dennis Lodi, der sich ausgelassen mit Verführerinnen im Pool zeigt. Mehrere halbnackte Frauen, die sich an ihn schmiegen, ein Lapdance und nackte Pool-Szenen erschüttern Tara tief. "Wie kann man denken, dass das okay ist?", fragt sie sich fassungslos. Während Mitstreiterin Carina meint, sie wäre sofort gegangen, will Tara diesen Schritt noch nicht machen, da eine Trennung die Konsequenz wäre. Auch bei den anderen Frauen sorgen die Aufnahmen für reichlich Gesprächsstoff.
Wilde Pool-Szenen schockieren Tara
Die Bilder zeigen Dennis, wie er in einem Ring sitzt, während sich Verführerinnen an ihn klammern. Auch nackte Sprünge in den Pool und oben ohne agierende Frauen belasten Tara enorm. Sie fühlt sich bloßgestellt und weiß aktuell nicht, wie es mit der Beziehung weitergehen soll.
Keine Entscheidung nach Lagerfeuer
Unter Tränen gesteht Tara, dass sie sich zwar eingestehen muss, dass eine Entscheidung fällig wäre, diese aber noch nicht treffen kann. Das verhängnisvolle Lagerfeuer wühlt auch die anderen vergebenen Frauen auf, die erstmals Einblick in das Verhalten ihrer Partner erhalten.
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Kreislaufzusammenbruch vor dem Treffen
Eine Teilnehmerin fehlt an diesem Abend gänzlich: Larissa musste kurz vor dem Lagerfeuer wegen eines Kreislaufzusammenbruchs aussetzen. Wie die restlichen Frauen auf die Enthüllungen reagieren, zeigen die aktuellen Episoden.
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