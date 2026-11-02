Schock-Nachricht
"Forsthaus"-Star Geri nach Attacke: "Musste reanimiert werden!"
Am Sonntag wandte sich Reality-Star Geri mit einer Schock-Nachricht an seine Community auf Instagram.
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Krankenhaus und Reanimation
Geri erklärte in seiner Story, dass er am Samstag zusammengeschlagen wurde und deshalb in der Nacht ins Krankenhaus musste. Die Situation war laut seinen Angaben extrem ernst, da er sogar reanimiert werden musste und ein CT am Kopf durchgeführt wurde.
Emotionales Liebes-Aus
Erst am Donnerstag machte seine Ex-Freundin Lisa die überraschende Trennung auf Instagram öffentlich. Die 28-Jährige zeigte sich sichtlich mitgenommen und erklärte unter Tränen:
- Plötzliches Ende: Die Trennung kam für die ATV-Bekanntheit völlig aus dem Nichts.
- Fokus auf das Kind: Für ihren Sohn möchte die 28-Jährige nun stark bleiben.
- Keine weiteren Details: Über die genauen Hintergründe des Beziehungsendes schwieg Lisa.
Wer steckt hinter Angriff?
Ein veröffentlichtes Foto in Geris Story zeigt zudem sein blutiges Kinn. Mittlerweile geht es ihm den Umständen entsprechend wieder besser, und bei seinem Kopf ist alles in Ordnung. Wer hinter dem Angriff steckt und wie es dazu kam, verriet er nicht.
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