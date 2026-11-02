Thomas Stipsits als Benko: Film läuft heute im TV

Der spektakuläre Aufstieg und der beispiellose Milliarden-Kollaps läuft im TV. Der 88-minütige Spielfilm "Benko – Size Does Matter" feiert heute um 20:15 Uhr seine mit Spannung erwartete TV-Premiere auf ORF 1.

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Das Leben von René Benko kommt als Spielfirm heute im ORF auf die Bildschirme.

Im fiktionalen Spielfilm "Benko - Size Does Matter" schlüpft Publikumsliebling Thomas Stipsits in die Rolle des gestürzten Immobilien-Jongleurs. Mit Spannung blickte die heimische Film- und Medienbranche auf die Umsetzung des größten Wirtschaftskrimis der Zweiten Republik.

Der Film widmet sich dem kometenhaften Aufstieg des Tiroler Immobilienmagnaten und beleuchtet jene glanzvolle Epoche, in der Spitzenpolitik, Banken und Wirtschaftsmächtige bedingungslos an René Benko glaubten und er selbst an seine scheinbare Unfehlbarkeit glaubte.

Das Werk will das Leben des Unternehmers nicht rein äußerlich imitieren, sondern Stipsits und die Regie übersetzen das Phänomen Benko psychologisch auf die Leinwand.

Heino Ferch als dämonischer Schatten und Gewissen

Einen zentralen dramaturgischen Kniff verspricht das Zusammenspiel mit dem deutschen Schauspielstar Heino Ferch. An der Seite von Thomas Stipsits übernimmt Ferch eine hochkomplexe und mysteriöse Schlüsselrolle: Er verkörpert Benkos unsichtbaren Schatten und agiert als personifizierte innere Stimme des Tirolers.

Mal tritt er als skrupelloser Verführer auf, mal als warnendes Gewissen und mal als unerbittlicher Antreiber, der das System Signa immer weiter an den Rand des Abgrunds treibt.

DER ERSTE TRAILER: https://tv.orf.at/program/orf1/benko-size106.html

Für das österreichische Publikum wird die heutige Ausstrahlung zu einem emotionalen Wiedersehen mit den jüngsten Schlagzeilen des Landes. "Benko - Size Does Matter" verspricht ein hochaktuelles Zeitdokument zu werden, das den schmalen Grat zwischen visionärem Unternehmergeist und fataler Selbstüberschätzung schonungslos offenlegt.