oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Beichte

Hans Sigl packt über Bruch mit Eltern aus!

Nathalie Martens
von
Ein Mann mit Brille und hellem Anzug steht mit verschränkten Armen auf einem roten Teppich.
© WireImage
Der Schauspieler selbst lebt ein glückliches Patchwork-Leben, doch zu seinen eigenen Eltern brach er noch vor deren Tod den Kontakt ab. In einem Interview verrät er die Gründe dafür.
OE24 auf Google bevorzugen

In einem ergreifenden Interview mit dem Magazin "Stern" gewährte der österreichische Publikumsliebling Hans Sigl ungewohnt tiefe Einblicke in seine eigene Biografie. Während viele Eltern-Kind-Beziehungen ein Leben lang halten, zog Sigl vor vielen Jahren einen bewussten Schlussstrich zu einer Zeit, in der das nach seinen Worten notwendig war. Damals fällte er für sein weiteres Leben den Entschluss: "Ich muss meinen Weg anders gehen und aus diesem System aussteigen."

Dabei legt der Schauspieler großen Wert auf eine differenzierte Betrachtung dieses schmerzhaften Schrittes. "Ich habe nicht mit ihnen gebrochen, sondern mich von ihnen verabschiedet", erklärte Sigl rückblickend. Der Darsteller steht bis heute voll und ganz hinter seinem damaligen Handeln. Er betonte, dass man sich von Beziehungen lösen dürfe, wenn sie einem nicht guttun. Entscheidend sei dabei die innere Haltung: "Wichtig ist, nicht im Zorn zu gehen, sondern versöhnt sagen zu können: Das ist nicht gut für dich und nicht gut für mich."

Auch interessant

Stipsits über René Benko: "Mitleid habe ich überhaupt nicht"

Geld-Werfer MaxaMillion verkündet Pleite!

"Temptation Island VIP": Tränen-Drama bei Tara

Warme Erinnerungen trotz schmerzhafter Trennung

Seine Eltern sind mittlerweile beide verstorben. Trotz der räumlichen und emotionalen Distanz in den letzten Lebensjahren blickt Sigl ohne Bitterkeit auf seine Herkunftsfamilie zurück. Ganz im Gegenteil behält er seine verstorbenen Eltern in liebevoller Erinnerung und offenbarte ein tiefes Mitgefühl: "Wenn ich an sie denke, habe ich ein großes, warmes Gefühl in meinem Herzen."

Harmonie und Geborgenheit in der Patchwork-Familie

Ganz anders gestaltet sich das Familienleben, das sich Hans Sigl heute aufgebaut hat. Seit dem Jahr 2008 lebt der Fernsehstar gemeinsam mit seiner Ehefrau Susanne in einer harmonischen Patchwork-Konstellation. Zur Großfamilie gehören zwei leibliche Söhne von Susanne sowie ein leiblicher Sohn und eine Stieftochter aus Sigls früherer Beziehung mit Katja Keller. Zu allen mittlerweile erwachsenen Kindern pflegt das Paar ein überaus enges und liebevolles Verhältnis.

Der Schauspieler schwärmt in den höchsten Tönen von diesem familiären Zusammenhalt und bezeichnet sich als überglücklich, wenn alle beisammen sind. "Es reicht manchmal, wenn ich aus einem anderen Zimmer höre, wie sie sich in der Küche unterhalten. Unsere Kinder sind längst erwachsen. Dass sie immer noch gern nach Hause kommen, ist ein schönes Gefühl. Dann ist das die gemeinsame Geborgenheit", verriet der Star gerührt über sein heutiges Familienglück.

Das Star-Foto des Tages

1 / 11

Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser!

Im Regen stehen gelassen: König Charles und Königin Camilla auf Antigua und Barbuda-Staatsbesuch. Das Wetter war schlecht, die Laune aber umso besser!

© Getty Images

Familie im "Addams Family"-Kostüm posiert in einem düster dekorierten Raum mit blauer Beleuchtung.

Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style.

© Instagram

Ein Weihnachtsmann steht neben einer Frau in festlicher SKIMS-Unterwäsche vor einem Weihnachtsbaum.

Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting.

© Instagram

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Naschenweng bei Helene Fischer: Heißer Netz-Look!

Geld-Werfer MaxaMillion pleite: "Macht mich traurig"

Geheim! Hochspannung vor Benko-Premiere

Egli in Wien: Das große Schlager-Spektakel!

Toni Mörwald: VIP-Sturm auf neue Palazzo-Show!

Stipsits über René Benko: "Mitleid habe ich überhaupt nicht"

Hans Sigl packt über Bruch mit Eltern aus!

"Forsthaus"-Star Geri nach Attacke: "Musste reanimiert werden!"

"Temptation Island VIP": Tränen-Drama bei Tara

Thomas Stipsits als Benko: Film läuft heute im TV