Naschenweng bei Helene Fischer: Heißer Netz-Look!

Schlagerstar Helene Fischer hat in Düsseldorf die erste Ausgabe ihrer traditionsreichen Weihnachtsshow vor 12.000 Fans aufgezeichnet. Mittendrin im hochkarätigen Star-Aufgebot sorgte auch Österreichs Aushängeschild Melissa Naschenweng für Begeisterung und lieferte ihren Anhängern erste private Einblicke hinter die Kulissen.

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Rund vier Stunden lang dauerte die erste von zwei geplanten Aufzeichnungen der "Helene Fischer Show", mit der die Feiertage musikalisch eingeläutet werden. Ausgestrahlt wird das gigantische TV-Event wie gewohnt am 25. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF. Helene Fischer feierte dabei ein ganz besonderes persönliches Jubiläum auf der Bühne. Seit zwei Jahrzehnten steht die Ausnahmekünstlerin im Rampenlicht und rief ihren 12.000 begeisterten Fans im Saal zu: "Lasst uns mein 20-jähriges Bühnenjubiläum heute richtig feiern!"

Den spektakulären Auftakt bildete eine energiegeladene Performance ihres neuen Hits "Heute Nacht", bei der sie umringt von Tänzerinnen und Tänzern die Halle zum Kochen brachte. Optisch überraschte Helene Fischer zu Beginn in einem maßgeschneiderten blauen Glitzer-Hosenanzug sowie mit einer frischen Kurzhaarfrisur. Im Laufe des vierstündigen Programms wechselte die Sängerin bis zu zehnmal ihr komplettes Outfit. Auch atemberaubende Akrobatik war wieder Teil des Programms, denn gemeinsam mit Artistinnen und Artisten des Cirque-du-Soleil-Programms "ALIZÉ" ließ sich Fischer in einem goldenen Ring über die Bühne ziehen.

Mit großer Spannung wurde der Auftritt der österreichischen Schlagersängerin Melissa Naschenweng erwartet. Auf Instagram meldete sich die Musikerin direkt aus Düsseldorf und gewährte ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen der Großproduktion. In einem eleganten, figurbetonten schwarzen Outfit mit transparenten Mesh-Einsätzen an Dekolleté und Armen posierte sie Backstage und versah ihren Beitrag mit den Worten: "Backstage bei der großen Helene Fischer Show. Freut euch auf den 25. Dezember". Neben ihren Schnappschüssen zeigte sich die Kärntnerin im Backstage-Bereich unter anderem auch bestens gelaunt an der Seite von Popstar Nina Chuba.

Weil die Aufzeichnung am Halloween-Wochenende über die Bühne ging, waren die Besucher vorab gebeten worden, auf Gruselkostüme im Saal zu verzichten.

Hochkarätige Gäste und bewegende Duette

Auf der Bühne gaben sich nationale wie internationale Musikgrößen das Mikrofon in die Hand. Für weltweites Flair sorgte der irische Superstar Ronan Keating, der gemeinsam mit Helene ein Duett anstimmte und sich bereits auf seine Hallentournee vorbereitet. Zu Tränen rührte das Duett mit dem Grafen von Unheilig, der seinen Comeback-Hit "Wunderschön" darbot. Der Graf schwärmte danach glücklich: "Ich habe mir immer gewünscht, dieses Lied im Duett mit Helene zu singen. Heute war es endlich so weit."

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Kultig ging es auch beim Auftritt der Prinzen zu, die gemeinsam mit Fischer stilecht unter einer riesigen Krone sangen. Frontmann Sebastian Krumbiegel scherzte: "Wir haben heute auch die Krone aufgesetzt bekommen, weil wir mit Helene singen dürfen." Popstar Nina Chuba performte mit der Gastgeberin ihren Song "Unsicher". Nach der Darbietung gab Fischer ihrer Kollegin noch einen persönlichen Rat für die weitere Karriere mit auf den Weg: "Man wird mit allem ein wenig entspannter und es wird immer schöner, das kann ich dir wirklich sagen."

Das Star-Foto des Tages 1 / 10 Halloween-Fieber: Paris Hilton und ihre Familie im "Adams Family"-Style. © Instagram Kim Kardashian präsentierte ihre neue SKIMS-Kollektion. Ihre Halbschwestern Kylie, Kendall und viele weitere Stars posierten für sie in einem heißen Shooting. © Instagram Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images

Vor dem großen Finale holte Fischer laut BILD schließlich noch Schlager-Legende Roland Kaiser auf die Bühne, der seinen neuen Titel "Immer weiter" präsentierte. Weitere Gäste wie Carolin Kebekus, Giovanni Zarrella, Wincent Weiss, Kerstin Ott sowie der US-amerikanische Star Josh Groban rundeten das Programm ab. Nach vier Stunden voller Musik, Magie und Artistik verabschiedete Fischer ihr Publikum herzlich in die Düsseldorfer Nacht.