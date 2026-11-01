"Situationship!" Mausi Lugners Dating-Beichte

Für einen Telekommunikations-Riesen schlüpft Christina "Mausi" Lugner in eine völlig neue Rolle und überrascht mit einem Geständnis über ihr Liebesleben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wo sonst edler Zwirn, Champagner und die Haute Volée der Bundeshauptstadt den Ton angeben, dominiert neuerdings der unverfälschte Wiener Gemeindebau-Charme. Christina "Mausi" Lugner hat das Parkett des Opernballs kurzerhand gegen das Stiegenhaus eingetauscht und glänzt in der achtteiligen Social-Media-Produktion "SITUATIONSH!P" des Telekommunikationsanbieters A1. Als Frau Sedlacek schlüpft die Society-Kultfigur in die Paraderolle der wachsamen Anrainerin, der mit durchdringendem Blick und feinem Gespür für die Verfehlungen der Nachbarschaft absolut nichts entgeht.

Im Interview mit oe24 kommentiert Lugner ihre schauspielerische Wandlung mit gewohntem Wiener Schmäh: "Frau Sedlacek, also ich, ist die einzige Frau, die keinen Geheimdienst braucht. Sie wohnt im Gemeindebau – dort weiß man Dinge, bevor sie überhaupt passieren!" Auch ein Augenzwinkern in Richtung der internationalen Streaming-Giganten ließ nicht lange auf sich warten. "Wenn das so weitergeht, bekomme ich bald meine eigene Serie. Arbeitstitel: 'Frau Sedlacek weiß alles – vor allem das, was sie eigentlich nichts angeht!' Und wenn Netflix nicht anruft, weiß ich wenigstens, bei welchem Nachbarn ich nachfragen muss!", scherzt die Kult-Lady gut gelaunt.

Acht Folgen Liebes-Chaos um Serienheld Lorenz

Mausi Lugner als neugierige Frau Sedlacek © The Wurst Agency

Im Zentrum des rasanten Hochkant-Formats steht Protagonist Lorenz, der sich durch die labyrinthischen Abgründe moderner Beziehungsformen manövriert. Acht knackige Episoden lang stolpert der Serienheld von einer Dating-Misere in die nächste und ringt mit den Tücken einer sogenannten "Situationship" – jenem neumodischen Schwebezustand zwischen unverbindlicher Flirterei und fester Partnerschaft. Der werbliche Hintergedanke fügt sich dabei nahtlos in das Motto der Kampagne ein: "Liebe ist kompliziert. Dein Abo muss es nicht sein."

Video zum Thema Mausi Lugner © The Wurst Agency

Mausi Lugner scherzt über Red Flags und Situationships

Neben ihren Auftritten als Frau Sedlacek legt Mausi Lugner in einem zweiten Video noch einmal kräftig nach. Darin nimmt sie mit dem ihr eigenen Wiener Schmäh die moderne Dating-Kultur aufs Korn. Mit einem breiten Augenzwinkern gesteht sie, dass sie persönlich auf sogenannte Red Flags, also klassische Warnsignale bei Männern, stehe und unverbindlichen Situationships durchaus einiges abgewinnen könne. Diese augenzwinkernde Beichte sorgte in den sozialen Netzwerken umgehend für Erheiterung und belegt, wie ungezwungen Lugner mit den Fachbegriffen der Smartphone-Generation jongliert.

Video zum Thema Mausi Lugner © The Wurst Agency

Mausi Lugner wird zum Kult-Hit im Social-Media-Feed

Mit dieser genialen Mischung aus Jugend-Dating und Gemeindebau-Kult landet A1 einen echten Volltreffer im Netz. Mausi Lugner beweist einmal mehr, dass sie über sich selbst lachen kann und echten Schmäh besitzt. Diese Serie muss man gesehen haben!