Helene Fischer macht Melissas TV-Traum wahr

Die Kärntner Schlagersängerin ist zum zweiten Mal bei der großen Helene Fischer Show dabei und überglücklich über diese besondere Einladung.

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Bereits 2023 stand Melissa Naschenweng gemeinsam mit Helene Fischer auf der Bühne. Drei Jahre später darf die heute 36-Jährige erneut bei der beliebten Weihnachtsshow mitwirken. "Für mich ist das das allergrößte Weihnachtsgeschenk", schwärmt die Lesachtalerin in einem Instagram-Video. Auch bei ihrer berühmten Kollegin bedankt sie sich: "Die Freude ist riesengroß. Danke, liebe Helene." Ein weiterer Beitrag auf Instagram zeigt, wie viel ihr die Einladung bedeutet, und erinnert an ihren ersten Auftritt. Schon damals hatte sie von ihrem persönlichen Weihnachtsmärchen gesprochen und ihren Fans Mut gemacht, an ihre Träume zu glauben.

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Hochkarätige Kollegen in Düsseldorf

Neben Naschenweng sind bei der Aufzeichnung unter anderem Ronan Keating, Roland Kaiser, Nina Chuba und die Prinzen mit von der Partie. Ausgestrahlt wird das Spektakel am Freitag, 25. Dezember, 20:15 Uhr auf ORF 2 und im ZDF. Die Aufzeichnung dazu findet an diesem Freitag und Samstag in Düsseldorf statt.