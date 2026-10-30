Hans Sigl packt über seine Fehler als Vater aus!

Seit über 18 Jahren verzaubert Hans Sigl als Dr. Martin Gruber im ZDF-Hit "Der Bergdoktor" ein Millionenpublikum. Während der Schauspieler sonst sein Privatleben streng vor den Medien hütet, sprach er in einem ehrlichen Interview über seine Erfahrungen als Vater, schmerzhafte Selbstkritik und sein familiäres Patchwork-Glück.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Normalerweise dringt nur wenig aus dem privaten Umfeld des beliebten Fernsehstars an die Öffentlichkeit. Im ausführlichen Gespräch mit dem Magazin "stern" brach Hans Sigl nun jedoch sein Schweigen und wagte einen schonungslosen Rückblick auf sein Familienleben. Sein erstes Fazit als Vater fiel dabei gewohnt humorvoll und selbstbewusst aus: "In meiner Welt war ich grandios und sensationell." Doch der Schauspieler beließ es keineswegs bei diesem augenzwinkernden Eigenlob.

Vielmehr räumte Sigl ein, dass die Wahrnehmung seiner Kinder ganz anders aussehen dürfte. Durch die kräfteraubenden Dreharbeiten für die Erfolgsserie forderte die Karriere ihren Tribut: "Die anderen werden wahrscheinlich sagen: 'Du hast viel gearbeitet, manchmal warst du nicht da.'" Genau deshalb sei es für ihn von unschätzbarem Wert, ehrlich mit Kritik umzugehen, auch wenn offene Worte manchmal schmerzen. Eltern seien schließlich nicht dafür da, von ihren Kindern permanent Applaus zu erwarten.

Der Wunsch nach einem lustigen, unkonventionellen Erziehungsstil

Sein persönliches Credo fasste der Schauspieler in einem zentralen Leitsatz zusammen, der ihm durch alle Lebenslagen half: "Nicht aufhören, miteinander zu reden. Niemals." Für seine Söhne wollte er dabei stets ein lockerer Begleiter sein. Er habe sich vorgenommen, ein lustiger und keinesfalls ein strenger oder traditioneller Vater zu sein, der starre Regeln durchsetzt. Dieser Spagat sei ihm nach eigenem Ermessen geglückt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Aus einer früheren Beziehung mit Katja Keller hat der Publikumsliebling einen leiblichen Sohn, der im Jahr 2002 zur Welt kam. Als er 2008 seine Ehefrau Susanne heiratete, brachte diese zwei weitere Söhne mit in die Ehe. Für den Schauspieler war von Beginn an klar, dass die Patchwork-Familie nur auf Augenhöhe funktionieren kann. Seine wichtigste Frage an den Nachwuchs lautete daher zeit seines Lebens: "Bist du glücklich?"

Rührende Fundstücke und das späte Familienglück

Wie tief die emotionale Bindung bis heute ist, zeigte eine berührende Anekdote. Vor Kurzem stieß Sigl zufällig auf alte Sprachaufnahmen, auf denen er vor 15 Jahren mit den Buben spielerische Leseübungen absolvierte. Plötzlich die kleinen Stimmen jener Männer zu hören, die heute längst erwachsen sind, habe ihn tief berührt und vor allem an die vielen gemeinsamen Lachanfälle erinnert.

Das Star-Foto des Tages 1 / 8 Mama Máxima und Tochter Amalia - Königin und Kronprinzessin der Niederlande bezaubern vor einem Galadinner in festlichen Roben. © Getty Images Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images

Dass die erwachsenen Söhne bis heute gerne nach Hause zurückkehren, empfindet der Schauspieler als größtes Geschenk. Er fühle sich schlichtweg glücklich und aufgehoben, wenn die Familie im Haus herumgeistert. Um dieses Glück zu spüren, müsse er nicht einmal im Mittelpunkt stehen, oft reiche es ihm schon völlig, aus einem Nachbarzimmer das lebhafte Stimmengewirr aus der Küche zu vernehmen.