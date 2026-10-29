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Vici Swarovski zeigt sich in Wien ganz sportlich

René Wastler
von
Victoria Swarovski
© Instagram
Mateschitz-Liebe kehrt nach ESC-Moderation zurück in die Wiener Stadthalle und zeigt sich beim Tennis begeistert.
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Kristall-Erbin Victoria Swarovski outet sich in Wien als großer Tennis-Fan. Beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle genoss sie das Match von Daniil Medwedew gegen Daniel Merida von der VIP-Loge aus. Danach allerdings griff Vici selbst zum Schläger.

Victoria Swarovski
Victoria Swarovski © Instagram

Im VIP-Bereich zeigte sie ihre Künste im Tischtennis - auf einen Miniatur-Tisch, bevor es zum Outfit-Change vor dem großen Gala-Dinner ging.

Victoria Swarovski
Victoria Swarovski © Înstagram

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Gespeist wurde stilgerecht am Centre Court, wo eine Mega-Tafel aufgebaut wurde und zahlreiche VIP-Gäste kulinarisch verwöhnt wurden. Ob Swarovskis Liebe Mark Mateschitz ebenfalls in Wien war und mit Vici den sportlichen Tag verbrachte, ist allerdings nicht bekannt. Auf Fotos und Videos von Swarovski war der Red Bull-Boss jedenfalls nicht auszumachen.

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