Wieder Hass-Attacke gegen Wiener Promi-Ärztin

Bereits zum dritten Mal wurde die Ordination in Wien Donaustadt Ziel von Vandalismus.

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"Ich kann es nicht glauben. Schon wieder wurde meine Eingangstüre zur Ordination beschmiert", ärgert sich Ärztin Atousa Mastan im oe24-Talk. Mit Permanent-Marker wurde diesmal "Dr. 7 Büger Gfrast" in großen Lettern auf der Türe hinterlassen. Dazu auf den Briefkasten "Pimmel" geschmiert. Den Vandalismus hat Mastan erneut zur Anzeige bei der Polizei gebracht.

Wieder Schmier-Attacke © Privat

Wieder Schmier-Attacke © Privat

Bereits vor zwei Jahren wurde ihre Ordination - damals mit ausländerfeindlichen Sprüchen - beschmiert. Beim Vergleich der damaligen Schmiererei und der aktuellen fällt vor allem auf, dass sich manche Buchstaben exakt gleichen, was auf den gleichen Täter schließen lässt.

Vor 2 Jahren: Beschmierte Ordinationstür © Privat

Vor drei Jahren begann die Serie gegen die gebürtige Iranerin, die bereits seit Jahrzehnten in Österreich lebt und praktiziert. Damals wurde ihr Briefkasten aufgebrochen und die Post gestohlen. Auch die Reifen ihres Autos wurden vor der Ordination im Ekazent Siebenbürgerstraße bereits einmal aufgestochen.

"Ich weiß nicht, wer es auf mich abgesehen hat, aber solche Schweinereien haben bei mir absolut keinen Platz. Ich versorge täglich Patienten jeglicher Herkunft. Ich bin Ärztin und helfe den Menschen", zeigt sich Mastan kämpferisch.