Aurora Ramazzotti: Beichte über Therapie-Schock!

Mit großer Offenheit gewährt Aurora Ramazzotti, die älteste Tochter von TV-Moderatorin Michelle Hunziker und Schmusesänger Eros Ramazzotti, Einblicke in ihre seelische Gesundheit. Im italienischen Magazin "Oggi" sprach sie ausführlich über ihre jahrzehntelange Therapieerfahrung.

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Als die Ehe ihrer berühmten Eltern Michelle Hunziker und Eros Ramazzotti vor den Augen einer weltweiten Öffentlichkeit zerbrach, war Aurora noch ein Kind. Die schmerzhafte Erfahrung der Scheidung hinterließ tiefe Spuren, die eine professionelle psychologische Begleitung notwendig machten. Gegenüber "Oggi" offenbarte sie, dass sie sich bereits seit ihrer frühen Kindheit in regelmäßiger Therapie befindet. Die psychologische Betreuung habe damals sowohl ihren Eltern als auch ihr selbst ein wichtiges Werkzeug an die Hand gegeben, um den dramatischen Umbruch und die veränderten Lebensumstände emotional zu verarbeiten.

Auch in späteren Lebensphasen blieb die therapeutische Unterstützung ein verlässlicher Anker. Besonders in ihrer Beziehung zu ihrem heutigen Ehemann Goffredo Cerza geriet Ramazzotti an ihre emotionalen Grenzen. Eine unkontrollierbare Eifersucht drohte zeitweise, die Partnerschaft zu zerstören. Aurora räumte unumwunden ein, dass die Eifersucht ein Ausmaß angenommen hatte, das sie innerlich völlig aufzehrte. Ohne die therapeutische Aufarbeitung ihrer tief sitzenden Unsicherheiten hätte sie den Menschen, den sie über alles liebte und später heiratete, unwiderruflich verloren.

Neue emotionale Herausforderungen durch die Mutterrolle

Aurora Ramazzotti und Goffredo Cerza © Daniele Venturelli/WireImage

Inzwischen sind Aurora und Goffredo glückliche Eltern ihres Sohnes Cesare. Doch gerade die Mutterschaft konfrontierte die junge Frau mit unerwarteten inneren Konflikten. Vor Kurzem habe sie deshalb erneut eine Therapie begonnen, da durch das Muttersein Gefühle und Verhaltensmuster zum Vorschein kamen, von denen sie zuvor gar nicht wusste, dass sie in ihr schlummerten.

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Die kontinuierliche Arbeit an sich selbst hilft Ramazzotti auch im Berufsleben. Als Teilnehmerin der italienischen Tanzshow "Ballando con le Stelle", dem Pendant zum Format "Let’s Dance", steht sie unter scharfer öffentlicher Beobachtung. Die seelische Stabilität helfe ihr dabei, mit strengen Urteilen und öffentlicher Kritik gelassen umzugehen. Trotz aller Hürden blickt sie mit tiefer Dankbarkeit auf Eros und Michelle: Beide hätten ihr trotz der Trennung stets vorgelebt, was familiärer Zusammenhalt bedeutet, und ihre Kinder stets vor Schaden bewahrt.