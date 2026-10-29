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Alf Poier: Irres Comeback als Mönch in Wien!

Nathalie Martens
von
Drei Personen in traditionellen Kostümen bei einer Buchpräsentation in einer Buchhandlung.
© Andy Dobersberger
Kabarett-Ikone und Song-Contest-Legende Alf Poier feiert nach mehr als vier Jahren kompletter Bühnenabstinenz sein öffentliches Comeback. Bei der Präsentation seines neuen Buches "Extrem, normal" begeisterte der Universalkünstler rund zweihundert Fans, Freunde und prominente Wegbegleiter.
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Seit seinem letzten offiziellen Bühnenauftritt Ende Juli 2021 im steirischen Köflach ist es ruhig um den Kultkünstler geworden. Umso größer war die Vorfreude des Publikums, das bereits ab Mittag vor der Buchhandlung ausharrte, um die besten Plätze für den Abend zu ergattern. Nach einleitenden Worten von Klemens Hruska und Moderatorin Rozalija Gregurek betrat Alf Poier die Bühne in der Kluft des buddhistischen Mönchs Thitamedho, was übersetzt "der in Weisheit Feststehende" bedeutet.

Mann und Frau posieren in Buchhandlung mit Buch „Extrem normal“ von Alf Poier.
Leo und Jacqueline Lugner © Andy Dobersberger

Gemeinsam mit seiner Assistentin Mai Van vollzog der Künstler ein eigens konzipiertes spirituelles Ritual. Über zwei weiße Fäden, die von einer historischen Schreibmaschine ausgingen, wurde der Geist der Worte direkt in die Zuschauerreihen übertragen. Besonderes Highlight für langjährige Fans: Nach mehr als zwei Jahrzehnten brachte Poier erstmals wieder seine legendäre Kunstfigur MukuMuku auf die Bühne. Zur dauerhaften Stärkung durften sich die Besucher ein Stück des Fadens mit nach Hause nehmen, während im Saal authentische thailändische Mönchsgesänge erklangen.

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Zwei lachende Personen halten das Buch "Extrem normal!" bei einer Buchpräsentation in der Hand.
Vera Russwurm und Christian Stani. © Andy Dobersberger

Nach der zeremoniellen Eröffnung wechselte Poier in Alltagskleidung und sprach mit Moderatorin Gregurek über die Entstehung seines im Seifert Verlag erschienenen Buches sowie über ausgewählte Gemälde, die von der Galerie Kaiblinger bereitgestellt wurden. Poier fand klare Worte für seinen aktuellen Lebensabschnitt: "Die Bühne ist meine große Liebe, aber die Malerei ist meine neue Flamme!" Geduldig signierte der Künstler anschließend fast eine Stunde lang Bücher für seine Anhänger.

Zwei Männer in einer Buchhandlung, einer hält das Buch „Extrem normal!“ von Alf Poier.
Rob Morton und Mario Rossori © Andy Dobersberger

Prominente Gäste sparten nicht mit Lob für das Gesamtkunstwerk. TV-Moderatorin Vera Russwurm würdigte ihn als unberechenbares Original, das die Freiheit spürbar genieße und daraus Inspiration für Musik, Malerei und Literatur schöpfe. Sein Entdecker und erster Manager Gerhard Kosel betonte die Wahrhaftigkeit und die faszinierenden Widersprüche des Künstlers, während sein aktueller Manager Mario Rossori mit einem Augenzwinkern klarstellte, dass Poier privat keineswegs verrückt, sondern extrem normal sei.

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Die Rückkehr des Künstlers ließen sich zahlreiche prominente Wegbegleiter nicht entgehen. Unter den Gästen befanden sich Sängerin  Musiker Christian Stani, Autor Clemens Trischler, Regisseur Rudi Dolezal, Zirkusdirektor Alexander Schneller sowie Jaqueline und Leo Lugner.

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