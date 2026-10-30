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"Her Story"

Albertina holt Künstlerinnen vor den Vorhang

René Wastler
von
Katinka Keckeis und Ralph Gleis
© Andreas Tischler / Vienna Press
Am Donnerstag eröffnete die Ausstellung, die rein den Frauen in der Kunst gewidmet ist.
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Die Albertina verfügt über 1,2 Millionen Objekte in der Sammlung. "Wir wissen alle von den Werken von Albrecht Dürer, Michelangelo bis hin zu Klimt und Schiele", sagte Direktor Ralph Gleis am Donnerstag vor Medien. Bei seinem Amtsantritt habe er sich aber die Frage gestellt: "Was ist mit den Frauen der Albertina?" Die letzte Ausstellung zum 250-Jahr-Jubiläum des Museums soll Antworten geben: Sie holt die "Künstlerinnen der Albertina" vor den Vorhang und zeigt "Her Story".

Silvie Eisenburger-Kunz mit Ehemann Johannes
Silvie Eisenburger-Kunz mit Ehemann Johannes © Andreas Tischler / Vienna Press

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