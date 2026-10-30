Albertina holt Künstlerinnen vor den Vorhang

Am Donnerstag eröffnete die Ausstellung, die rein den Frauen in der Kunst gewidmet ist.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die Albertina verfügt über 1,2 Millionen Objekte in der Sammlung. "Wir wissen alle von den Werken von Albrecht Dürer, Michelangelo bis hin zu Klimt und Schiele", sagte Direktor Ralph Gleis am Donnerstag vor Medien. Bei seinem Amtsantritt habe er sich aber die Frage gestellt: "Was ist mit den Frauen der Albertina?" Die letzte Ausstellung zum 250-Jahr-Jubiläum des Museums soll Antworten geben: Sie holt die "Künstlerinnen der Albertina" vor den Vorhang und zeigt "Her Story".

Silvie Eisenburger-Kunz mit Ehemann Johannes © Andreas Tischler / Vienna Press

Kunst-Freunde bei Eröffnung

Auf Einladung von Gleis fanden sich zur Eröffnung der Ausstellung prominente Kunst-Experten und Sammler wie Silvie Eisenburger-Kunz mit Ehemann Johannes, Galeristin Christine König und Malerin Florentina Pakosta ein.