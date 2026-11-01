E-Auto-Boom in OÖ: Neuzulassungen steigen rasant

Im September waren bereits mehr als 42 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch. Damit liegt das Bundesland österreichweit an der Spitze.

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OÖ. Die Elektromobilität gewinnt in Oberösterreich zunehmend an Bedeutung. Im September lag der Anteil rein elektrisch betriebener Fahrzeuge bei den Neuzulassungen bereits bei mehr als 42 Prozent. Damit nimmt Oberösterreich laut Energielandesrat Markus Achleitner (ÖVP) im österreichweiten Bundesländervergleich den Spitzenplatz ein.

Besonders auffällig ist die Entwicklung innerhalb weniger Monate. Noch im Juni war rund jedes dritte neu zugelassene Auto in Oberösterreich ein Elektrofahrzeug. Bis September stieg dieser Anteil deutlich an.

Oberösterreich im Bundesländervergleich vorne

Mit einem Anteil von mehr als 42 Prozent liegt Oberösterreich laut Achleitner vor allen anderen Bundesländern. Auf dem zweiten Platz folgt das Burgenland mit 40 Prozent, während Vorarlberg einen Anteil von 36 Prozent erreicht. Die Zahlen zeigen einen deutlichen Anstieg der Elektromobilität innerhalb von nur drei Monaten. Für Achleitner ist diese Entwicklung ein wichtiger Schritt in Richtung einer umweltfreundlicheren Mobilität.

Neben dem Einsatz als Verkehrsmittel gewinnen Elektroautos auch als mögliche Energiespeicher an Bedeutung. Insbesondere in Verbindung mit Photovoltaikanlagen ergeben sich dadurch zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten.

E-Autos könnten Strom für Haushalte speichern

Anfang November beschäftigt sich die Messe Haus und Bau in Ried im Innkreis mit dem Thema Elektroautos als Stromspeicher. Dabei steht eine Technologie im Mittelpunkt, mit der Elektrofahrzeuge nicht nur Strom aufnehmen, sondern bei Bedarf auch wieder abgeben können. Dieses Verfahren wird als bidirektionales Laden bezeichnet.

Besonders interessant ist diese Möglichkeit für Haushalte mit einer eigenen Photovoltaikanlage. Überschüssiger Sonnenstrom könnte tagsüber in der Fahrzeugbatterie gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder genutzt werden. Damit ließe sich selbst erzeugte Energie auch dann verwenden, wenn die Photovoltaikanlage gerade keinen Strom produziert.

Allerdings ist diese Funktion nicht bei jedem Elektroauto möglich. Voraussetzung ist, dass sowohl das Fahrzeug als auch die verwendete Ladeeinrichtung für den Stromfluss in beide Richtungen ausgelegt sind. Die steigenden Neuzulassungen und die neuen technischen Möglichkeiten zeigen, dass Elektrofahrzeuge künftig nicht nur für den Straßenverkehr, sondern auch für die private Energieversorgung eine größere Rolle spielen könnten.