Aktionismus
Denkmalschutz-Guerilla in Ottakring unterwegs
Wiens Altbaubestand schwindet Stück für Stück. Das neue Baurecht lässt genug Schlupflöcher offen, um ihn auszuhöhlen. Die Stadtregierung sieht weitestgehend tatenlos zu, und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) macht um das Thema einen großen Bogen.
In den Sozialen Medien brodelt es dafür umso heftiger. Vor allem junge Leute engagieren sich in Initiativen für die einzigartige Bausubstanz der Hauptstadt.
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Jugend schlägt Alarm
Im 16. Bezirk hat sich jetzt eine Gruppe zusammengefunden, die den drohenden Abriss eines Gründerzeithauses verhindern will. Mit einer Aktion setzen die jungen Leute ein Zeichen in ihrem Grätzel.
Denn es fehlt in Wien mitunter nicht nur der Wille, Gebäude durch Optimierung, Umnutzung und Verdichtung länger zu erhalten und so Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu stärken. Dazu kommen schlechte Umsetzung, banale Architektur und minderwertige Planung, die Wien seine Einzigartigkeit rauben.
Somit bleibt abzuwarten, wann und wo die Denkmalschutz-Guerilla wieder zuschlägt. Die Aktivisten bleiben freilich ein "Geheimnis der Nacht".
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