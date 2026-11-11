oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Aktionismus

Denkmalschutz-Guerilla in Ottakring unterwegs

Rudolf Preyer
von
"Es besteht öffentliches Interesse am Erhalt dieses Gebäudes!"
© zVg
Wiens Gründerzeithäuser verschwinden, vorwiegend aus Spekulationsgründen, die Stadtregierung schaut großteils zu,. Und genau dagegen macht jetzt eine junge Stadtguerilla mobil. Wer die Aktivisten sind? - bleibt ein "Geheimnis der Nacht".
OE24 auf Google bevorzugen

Wiens Altbaubestand schwindet Stück für Stück. Das neue Baurecht lässt genug Schlupflöcher offen, um ihn auszuhöhlen. Die Stadtregierung sieht weitestgehend tatenlos zu, und Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) macht um das Thema einen großen Bogen.

"Es besteht öffentliches Interesse am Erhalt dieses Gebäudes!"
"Es besteht öffentliches Interesse am Erhalt dieses Gebäudes!" © zVg

In den Sozialen Medien brodelt es dafür umso heftiger. Vor allem junge Leute engagieren sich in Initiativen für die einzigartige Bausubstanz der Hauptstadt.

Auch interessant

Ballkalender 2027: Die schönsten Bälle Wiens auf einen Blick

Schellhorn: "Habe geglaubt, Landeshauptleute sind gescheit"

Mikl-Leitner tadelt Marterbauer: "Das ist Irrsinn"

Jugend schlägt Alarm

Im 16. Bezirk hat sich jetzt eine Gruppe zusammengefunden, die den drohenden Abriss eines Gründerzeithauses verhindern will. Mit einer Aktion setzen die jungen Leute ein Zeichen in ihrem Grätzel.

Vom Abbruch bedrohtes Gebäude in der Ottakringer Straße.
Vom Abbruch bedrohtes Gebäude in der Ottakringer Straße. © zVg

Denn es fehlt in Wien mitunter nicht nur der Wille, Gebäude durch Optimierung, Umnutzung und Verdichtung länger zu erhalten und so Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu stärken. Dazu kommen schlechte Umsetzung, banale Architektur und minderwertige Planung, die Wien seine Einzigartigkeit rauben.

Somit bleibt abzuwarten, wann und wo die Denkmalschutz-Guerilla wieder zuschlägt. Die Aktivisten bleiben freilich ein "Geheimnis der Nacht".

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mascherl-Aus in Wien bewegt die Welt

Alles Walzer, Wien!

200 Herzen bringen den Rathauspark wieder zum Leuchten

Ballfieber in Wien: 600.000 Gäste tanzen in dieser Saison an

Denkmalschutz-Guerilla in Ottakring unterwegs

Wiener MA-11: Tausende Euro pro Kind & Freunderlwirtschaft

Wien plant Mega-Rechenzentrum in der Seestadt

Rechtsextreme auf Schülerfang vor Wiener Gymnasien

Wirbel bei Flughafen-Kontrollen: Taxler bangen um Existenz

Seepferdchen-Babys bekommen Garnelen serviert