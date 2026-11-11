Kommt Schleiferl am Landhausschifferl?

Niederösterreich bietet Wien ein neues Zuhause für die berühmte rote Schleife an, augenzwinkernd und mit Platz am Landhausschiff.

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Ein freundlicher Seitenhieb aus Niederösterreich: Sollte die berühmte rote Schleife in der Wiener Kärntner Straße keinen Platz mehr haben, findet sich im Nachbarbundesland sicher ein schönes Platzerl dafür.

Der Vorschlag: Die Schleife könnte das Landhausschiff schmücken. Dort, so die Botschaft, steht sie jedenfalls ausgezeichnet. Die Wiener sollen also nicht traurig sein, ihre Schleife wäre in guten Händen.

Blau-gelbe Charmeoffensive

Mit blau-gelben Herzen, den Farben Niederösterreichs, unterstreicht das Posting den humorvollen Ton. Am Ende steht eine direkte Frage an die Wiener, ob ihnen die Idee gefällt.