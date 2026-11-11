Kinder jubeln über neuen Feiertag: Ganz NÖ macht mit

Beim zweiten Kinderlandesfeiertag verwandelt sich ganz Niederösterreich in einen riesigen Erlebnisraum. Von spannenden Experimenten bis zu kreativen Workshops ist für jeden etwas dabei - und das gratis.

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Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr geht der niederösterreichische Kinderlandesfeiertag in die zweite Runde. Diesmal fällt das Angebot noch größer aus: In allen vier Vierteln des Landes öffnen Einrichtungen ihre Türen bei freiem Eintritt und laden junge Besucher zum Entdecken, Staunen und Mitmachen ein. Statt eines klassischen Feiertagsprogramms wartet ein buntes Abenteuer für die ganze Familie.

Ob spannende Experimente, kreative Workshops oder interaktive Ausstellungen: Das Programm reicht vom VISTA Science Experience Center in Klosterneuburg über das Museum Niederösterreich und das KinderKunstLabor in St. Pölten bis zum Haus der Digitalisierung in Tulln. Auch das Haus der Wildnis, das Museum Gugging und das MAMUZ Schloss Asparn/Zaya sind mit dabei. Hier wie dort geht es darum, dass Kinder neue Interessen entdecken, ihre Talente ausprobieren und ihre Heimat auf spielerische Weise kennenlernen.

19 Standorte, freier Eintritt

Insgesamt beteiligen sich 19 Standorte am Kinderlandesfeiertag. Ergänzt wird das Angebot durch Workshops und Mitmachstationen in mehreren Büchereien. Als besonderes Highlight ist Kinderbuch-Star Thomas Brezina Teil des Programms. Um 15:30 Uhr trifft er im KinderKunstLabor in St. Pölten auf die niederösterreichische Landeshauptfrau. Bereits davor - um 14 Uhr - liest Brezina im Museum Niederösterreich aus seinem neuen Buch "Was dein Körper sagen würde, wenn er sprechen könnte" und gibt anschließend eine Signierstunde.

"Wir wollen unseren Kindern an diesem Tag zeigen, dass sie ein wichtiger Teil unseres Landes sind, dass ihre Fragen, Ideen und Talente zählen", betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). "Deshalb machen wir zum Leopoldifest ganz Niederösterreich zum Erlebnisraum und zeigen: Niederösterreich ist Kinderösterreich. Ich lade alle Kinder und ihre Familien ein, diesen Tag zu nutzen, Neues auszuprobieren und unser Land mit allen Sinnen zu entdecken."