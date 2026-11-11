Notarzt-Aus: Jede Minute entscheidet

Elf Notarztstützpunkte sollen im Land dichtmachen, doch ein Gutachten schlägt Alarm: Es geht tatsächlich um Leben und Tod!

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"Ich will nicht zu Eltern hingehen müssen und ihnen sagen: ,Ihr Kind kommt nicht mehr heim, wir haben an der Notarztversorgung gespart." Auf dieses drastische Bild des SPÖ-NÖ-Vorsitzenden, Landesrat Sven Hergovich, lässt sich die Pressekonferenz der SPÖ NÖ am Mittwoch symbolisch eindampfen.

Schock-Befund für Niederösterreich

Die von der Landeskoalition geplante Schließung von elf der 32 Notarztstützpunkte im April 2027 führt "unmittelbar zu einer schlechteren Patientenversorgung", warnt der eigens hinzugezogene deutsche Notarzt-Experte Matthias Fischer in seinem 21 Seiten starken Gutachten für die SPÖ. Hervorzuheben ist hierbei, dass es sich um das Gutachten eines europaweit renommierten Gesundheitsökonomen handelt.

Die Zahlen sind alarmierend: Die durchschnittliche Fahrzeit der Notärzte steigt demnach von 12,38 auf 14,49 Minuten. Minuten, die über Leben und Tod entscheiden können! Wissenschafter gehen davon aus, dass eine versäumte Minute die Überlebenschance um 3,7 % senkt. "Der Notarzt und das Tempo des Eintreffens stellen einen Überlebensvorteil bei vielen Krankheitsbildern dar", so Fischer.

Und dann der Knallersatz

"Die Gleichwertigkeit der Ersatzmaßnahmen ist deshalb nicht gegeben." Werden die schwarz-blauen Pläne umgesetzt, kommt es eindeutig zu einer "Verschlechterung der Versorgung". Und: "Ich war deshalb überrascht, dass man in Niederösterreich die Veränderung der Strukturen vornehmen möchte, bevor die Ersatzmaßnahmen umgesetzt sind", sagt Dr. Fischer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft südwestdeutscher Notärzte.

Ersatz? Fehlanzeige!

Besonders brisant: Zum Schließungstermin fehlt jeglicher Ersatz – dies ist nicht nur in der Meinung weiter Bevölkerungskreise so, auch wissenschaftlich lässt sich belegen, dass es allein auf den politischen Willen ankommt.

So hat das Medizinsystem in Großbritannien jüngst umgestellt, vom hiesigen Notarzt-System ist man dort abgekommen. Das Ergebnis: Die Überlebensrate ist nur mehr bei 25-30 % im Vergleich zu Österreich. Soll heißen: Im Vergleich zum jetzigen österreichischen Notarzt-System, welches schwarz-blau "umarbeiten" möchte, überlebt auf der Insel nur jeder Vierte, im Vergleich zu einem Notfall in Österreich.

Überdies fehlen zum geplanten Schließungstermin im April 2027 ausreichend qualifiziertes Ersatzpersonal, so Fischer, und die Voraussetzungen für eine umfassendere Übertragung ärztlicher Aufgaben. Kommt der Plan im April 2027 sind dann nur 26 der 86 RTW-C-Standorte durchgehend mit Notfallsanitätern "mit erweiterten Kompetenzen" besetzt. Telemedizin und Flugrettung helfen zwar, ersetzen den Notarzt aber nicht pauschal.

SPÖ-Chef Sven Hergovich schäumt

"Die Ersatzmaßnahmen der schwarz-blauen Landeskoalition reichen für eine gleichwertige und sichere Versorgung nicht aus." Und weiter: "Wir stehen zum gemeinsam vereinbarten Ziel einer besseren Gesundheitsversorgung, aber nicht zu einem Sparpaket im Gesundheitssystem. Keine Schließung der Notarztstandorte 2027, weil der gleichwertige Ersatz fehlt. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit."

Letzte Chance?

Hergovich führt klart aus, dass die geplanten Einsparungen nur 0,1 % des Landesbudgets bedeuteten – aber das sollte man sich schon leisten können. Denn jede Minute zählt, und ein Rechenbeispiel aus Traismauer ließ zuletzt aufhorchen: Der Notarzt würde im "neuen System" ganze 42 Minuten bis dort hin brauchen.

Das Tröstliche: Noch ist der 1. April 2027 nicht in Stein gemeißelt: SPÖ-Landesrätin Eva Prischl kündigte Ende Oktober eine Evaluierung an, die Österreichische Gesellschaft für Notfall- und Katastrophenmedizin liefert dann eine ergänzende Expertise zum Gutachten Dr. Fischers – geht es doch buchstäblich um Leben oder Tod der Niederösterreicher.

Hergovich: "Überlebenschance darf nicht von der Postleitzahl abhängen"

"Wir stehen zum gemeinsam vereinbarten Ziel einer besseren Gesundheitsversorgung, aber nicht zu einem Sparpaket im Gesundheitssystem. Für uns ist daher klar: Keine Schließung der Notarztstandorte 2027, weil der gleichwertige Ersatz fehlt. Sicherheit geht vor Geschwindigkeit", betont SPÖ-NÖ-Vorsitzender, Landesrat Sven Hergovich. Denn eines ist klar: "Die Überlebenschance darf nicht von der Postleitzahl abhängen."

Reaktionen der anderen Parteien

"Seit dem Beschluss des Gesundheitsplans 2040+ bekomme ich Anrufe aus genau jenen Regionen, in denen jetzt Notarztstützpunkte geschlossen werden sollen. Die Menschen haben Angst, dass im Notfall niemand rechtzeitig da ist – und dieses Gutachten bestätigt diese Sorge schwarz auf weiß", so Helga Krismer, Landessprecherin und Klubobfrau der Grünen NÖ.