Rekordereignis
Polarwirbel kollabiert so früh wie nie – jetzt droht Blitz-Winter
Meteorologe Dominik Jung spricht von einem möglichen Rekordereignis, das die Chancen auf einen frühen Wintereinbruch erhöht.
Auch interessant
Normalerweise hält der Polarwirbel in rund 30 Kilometern Höhe eisige Luft über der Arktis gefangen. Doch derzeit ist das gewaltige Windband stark geschwächt. Nach Einschätzung von Dominik Jung lassen nahezu alle Berechnungen in den kommenden Tagen sogar eine vollständige Windumkehr erwarten. Sollte es dazu kommen, wäre es die früheste derartige Entwicklung seit Beginn der Aufzeichnungen. Der bisherige Rekord stammt vom 28. November.
Kältewelle könnte Österreich zum Advent erreichen
Die Auswirkungen am Boden wären allerdings nicht unmittelbar zu spüren. Wie Jung in der tz erklärt, dauert es meist mindestens zwei Wochen, bis sich eine Störung in der Stratosphäre bis in tiefere Luftschichten durchsetzt. Damit rückt vor allem die Zeit Ende November und Anfang Dezember in den Fokus.
Auch Österreich könnte dann in den Einflussbereich arktischer Kaltluft geraten. Denkbar wären ein deutlicher Temperatursturz, Frost, Glätte und bei entsprechenden Niederschlägen auch Schnee bis in tiefere Lagen. Gerade rund um den ersten Advent könnte sich die Wetterlage damit grundlegend verändern.
Eine Garantie für einen Wintereinbruch ist die Entwicklung allerdings nicht. Die Kaltluft könnte ebenso nach Nordamerika, Skandinavien oder Russland ausweichen. Österreich würde dann möglicherweise von einer milderen Westströmung profitieren.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden