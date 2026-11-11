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Alarm an der Adria

Brandgefährlich: Mittelmeer-Tief bringt 400 Liter Regen

Online Redaktion
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Dunkle Gewitterwolken bringen Starkregen über eine grüne Landschaft mit kleinen Ortschaften.
© Getty Images/500px
Urlaubsregionen rund um die Adria müssen sich auf eine gefährliche Unwetterlage einstellen.
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Ein kräftiges Tief über dem Mittelmeer bringt in den kommenden Tagen enorme Regenmengen nach Italien und auf den Balkan. Besonders betroffen sind Kroatien, Montenegro und die italienische Adriaküste. Die aktuellen Wetterberechnungen lassen sogar Niederschlagsmengen von mehr als 400 Litern pro Quadratmeter befürchten.

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400 Liter Regen! Mega-Unwetter an der Adria

Nach den Prognosen des europäischen Wettermodells ziehen bis Sonntag (15. November) wiederholt intensive Regengebiete über die Region. Besonders dramatisch könnte die Situation rund um die kroatische Hafenstadt Rijeka werden. Im umliegenden Bergland sind örtlich mehr als 400 Liter pro Quadratmeter möglich, direkt in Rijeka werden rund 360 Liter erwartet. Auch Montenegro steht vor außergewöhnlich großen Regenmengen: Für die Hauptstadt Podgorica werden etwa 300 Liter prognostiziert.

Weitere Schwerpunkte liegen in Italien und Bosnien-Herzegowina. In Triest, Mostar und La Spezia könnten bis zum Wochenende jeweils 180 bis 190 Liter zusammenkommen.

Farbige Wetterkarte zeigt Starkregen über Teilen Mitteleuropas und Norditaliens.
Vor allem in Kroatien kann es zu Sturzfluten kommen © Tauernwetter

Gefahr durch Überschwemmungen und Erdrutsche

Die enormen Niederschlagsmengen könnten innerhalb weniger Tage zu erheblichen Problemen führen. Besonders gefährlich ist die Lage entlang der Küste, wo steile Berghänge die feuchte Luft zum Aufsteigen zwingen und dadurch kräftige Regenfälle begünstigen. Bäche und Flüsse können rasch anschwellen, lokale Überschwemmungen und Sturzfluten sind möglich. Auch Erdrutsche und Muren stellen eine erhebliche Gefahr dar.

Autos fahren durch eine überflutete Straße bei starkem Regen in einer Stadt.
© Getty Images/iStockphoto

Österreich nur gestreift

Österreich kommt hingegen glimpflich davon. Es wird zwar auch bei uns mitunter kräftig regnen, es sind aber keine Unwetter zu erwarten. Zudem sinkt die Schneegrenze am Freitag auf bis zu 600 Meter. Damit könnte es auch in höher gelegenen Tälern weiß werden.

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