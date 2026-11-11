Einigung auf EU-Budget für 2027

Die Europäische Union hat sich auf den Finanzrahmen für das kommende Jahr verständigt.

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Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten einigten sich bei Verhandlungen in Brüssel darauf, dass 2027 insgesamt rund 199,7 Milliarden Euro zur Verfügung stehen sollen. Das teilten die EU-Länder am Mittwoch mit.

Damit liegt der vereinbarte Betrag knapp unter dem ursprünglichen Vorschlag der Europäischen Kommission. Diese hatte einen Haushalt von 199,9 Milliarden Euro vorgesehen. Das Geld soll unter anderem dazu beitragen, die Wettbewerbsfähigkeit Europas zu stärken, die Sicherheits- und Verteidigungspolitik auszubauen und die Ukraine weiter zu unterstützen.

Zähes Ringen

Bei dem Budget handelt es sich um den letzten Jahreshaushalt innerhalb des Mehrjährigen Finanzrahmens (MFR) für die Periode 2021 bis 2027. Insgesamt umfasst dieser rund 1,1 Billionen Euro. Den größten Teil der Einnahmen machen die finanziellen Beiträge der EU-Mitgliedstaaten aus.

Parallel laufen in Brüssel bereits die Verhandlungen über den nächsten langfristigen Finanzrahmen für die Jahre 2028 bis 2034. Die Kommission hat dafür ein Gesamtvolumen von 1,826 Billionen Euro vorgeschlagen. Die Mitgliedstaaten wollen sich möglichst noch bis Ende dieses Jahres auf eine gemeinsame Linie verständigen.

Dieses Ziel gilt allerdings als äußerst ambitioniert. Zwischen den Ländern bestehen weiterhin erhebliche Differenzen darüber, wie hoch das künftige EU-Budget ausfallen und wofür das Geld verwendet werden soll.