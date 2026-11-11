DARUM sitzen Flugbegleiter beim Start auf ihren Händen

Während das Flugzeug auf die Startbahn rollt und die Triebwerke aufheulen, sitzen manche Flugbegleiter mit ihren Händen unter den Oberschenkeln. Dahinter steckt keine Marotte, sondern eine wichtige Sicherheitsmaßnahme für den Ernstfall.

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Die ungewöhnliche Sitzposition gehört zur sogenannten "Brace-Position". Sie soll verhindern, dass sich Flugbegleiter bei einer plötzlichen Notlandung schwer verletzen. Denn während der Körper durch den Sicherheitsgurt zurückgehalten wird, können ungesicherte Arme bei einem starken Aufprall unkontrolliert nach vorne oder zur Seite geschleudert werden.

Dabei drohen Verletzungen wie gebrochene Unterarme, Schulterverletzungen oder ausgekugelte Gelenke. Das wäre gerade für die Kabinencrew besonders problematisch: Ein verletzter Flugbegleiter könnte im Notfall möglicherweise keine Flugzeugtüren öffnen oder Notrutschen auslösen.

So sieht die richtige Haltung aus

Die genauen Vorgaben unterscheiden sich je nach Fluggesellschaft. In den Prüfungsunterlagen von Ryanair wird beispielsweise empfohlen, den Sicherheitsgurt festzustellen, die Beine zusammenzuhalten und die Füße flach auf den Boden zu stellen. Die Handflächen liegen dabei unter den Oberschenkeln.

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Bei manchen US-Airlines werden die Hände ebenfalls unter den Oberschenkeln positioniert, allerdings mit den Handflächen nach oben. Die philippinische Fluggesellschaft Cebu Pacific empfiehlt zusätzlich, die Daumen an die Hände anzulegen und aufrecht zu sitzen.

Nicht überall ist das Sitzen auf den Händen vorgeschrieben. Lufthansa verlangt von der Kabinencrew etwa, auf dem Klappsitz Platz zu nehmen, sich anzuschnallen, aufrecht zu sitzen und Körperspannung aufzubauen. Auch Swiss schreibt eine stabile Sitzhaltung vor.

Auch Passagiere müssen sich im Notfall richtig positionieren

Eine ähnliche Sicherheitsposition kennen Passagiere aus den Sicherheitsanweisungen vor dem Start. Die sogenannte Brace-Position soll bei einer drohenden Notlandung das Verletzungsrisiko verringern.

Dabei wird der Oberkörper möglichst weit nach vorne gebeugt. Der Kopf soll – sofern erreichbar – an den Vordersitz gelegt werden. Die Hände kommen übereinander an den Hinterkopf, die Ellbogen werden eng an den Körper gezogen.

Müssen Piloten eine Notlandung ankündigen, versucht die Kabinencrew, die Passagiere rechtzeitig in diese Haltung zu bringen.

Flugzeugunglück zeigt, wie wichtig die Position ist

Wie entscheidend die richtige Vorbereitung sein kann, zeigte sich am 27. Dezember 1991 bei einem Flug der skandinavischen Airline SAS. Kurz nach dem Start in Stockholm fielen beide Triebwerke einer MD-81 aus.

Auf den Tragflächen hatte sich zuvor unbemerkt Klareis gebildet. Dieses löste sich beim Start und wurde in die Triebwerke gesogen. Die Maschine musste auf einem Feld notlanden.

Wie entscheidend die richtige Vorbereitung sein kann, zeigte sich am 27. Dezember 1991 bei einem Flug der skandinavischen Airline SAS. © Getty Images

Die Kabinencrew nutzte die kurze verbleibende Zeit, um die Passagiere auf die Notlandung vorzubereiten und sie in die Brace-Position zu bringen. Beim Aufprall kollidierte das Flugzeug mit Bäumen, verlor einen Teil des rechten Flügels und zerbrach schließlich in drei Teile.

Von den 129 Menschen an Bord wurden acht schwer und 84 leicht verletzt. Todesopfer gab es keine. Die Sicherheitsposition wird als ein wichtiger Faktor dafür angesehen, dass so viele Menschen den Unfall überlebten.