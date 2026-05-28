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Wer kennt den Verdächtigen?
© LPD Wien

Bande flüchtig

Nachtschwärmer bei U-Bahn-Station brutal überfallen

28.05.26, 11:29
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Die Räuber-Bande verprügelte den 46-Jährigen brutal und brach ihm die Nase.

Wien. Die brutalen Szenen spielten sich bereits am 19. April um 1.15 Uhr bei der U-Bahnstation Großfeldsiedlung im 21. Wiener Gemeindebezirk ab.

Wer kennt den Verdächtigen?

Wer kennt den Verdächtigen?

© LPD Wien

Vier aggressive junge Männer stießen einen 46 Jahre alten Nachtschwärmer zunächst zu Boden. Anschließend forderten die Verdächtigen, dass das Opfer ihnen seine Umhängetasche gibt. Als der 46-Jährige die Übergabe verweigerte, soll die Bande mehrmals gegen dessen Kopf und Oberkörper getreten und ihm schließlich die Tasche entrissen haben.

Anschließend flüchteten die unbekannten Täter, die laut Personenbeschreibung des Opfers zwischen 17 und 20 Jahre alt sein sollen. Eine Fahndung verlief negativ. Der 46-Jährige erlitt bei dem Vorfall einen Nasenbeinbruch sowie eine Rissquetschwunde im Bereich des Auges. Er wurde von den alarmierten Einsatzkräften ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Polizei konnte aber ein Foto von einem der Verdächtigen sicherstellen und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 67800 um Hinweise (auch vertraulich). Es gilt die Unschuldsvermutung.

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