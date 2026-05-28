EX-HBO-Manager Larcher will ORF-Chef werden

Im Rennen um die ORF-Spitze gibt es einen neuen Bewerber: Ex-HBO-Manager Johannes Larcher will Generaldirektor werden.

Mit Johannes Larcher begibt sich laut Medienberichten eine weitere Person ins Rennen um die ORF-Generaldirektion. International hat er bereits einige gewichtige Unternehmen gemanagt. Er betätigte sich unter anderem bei der Streamingplattform Hulu, dem arabischsprachigen Streamer Shahid und bei HBO MAX in der Führungsetage. Beim ORF war er Anfang der 90er-Jahre kurz als Produzent tätig.

"Meine Unabhängigkeit ist nicht nur ein Versprechen - sie ist meine Stärke. Ich stehe für einen ORF, der niemandem verpflichtet ist außer seinem Publikum und dem österreichischen Gemeinwohl", so Larcher. Sein Konzept stützt sich auf fünf Säulen: Zur Absicherung der redaktionellen Unabhängigkeit schlägt er laut Medienberichten eine eigenständige Informationsdirektion vor. Zudem plane er eine Aufwertung lokaler Inhalte aus den Bundesländern sowie eine digitale Omni-Channel-Strategie, die ORF-Inhalte auch auf Drittplattformen wie TikTok ausbaut.

Larcher studierte in Wien an der Universität für Musik und darstellende Kunst und später der Wharton School der Universität von Pennsylvania. Dazwischen dockte er 1990 beim ORF an, wo er als Produzent an der Sendung "Kunst-Stücke" arbeitete. 1992 zog er schon wieder weiter und beriet das Filmfestival Viennale und den Wiener Filmfonds. Auch in diesen Funktionen hielt es ihn nicht lange: Er arbeitete ab 1995 für das Beratungsunternehmen McKinsey, später für Yahoo und begründete das soziale Netzwerk Friendster mit.

Von Hulu über Shahid zu HBO MAX

Von 2009 bis 2013 war er Senior Vice President International bei der Streamingplattform Hulu und ab 2016 war er bei der Gründung von SubVRsive mit dabei - ein Studio für Augmented und Virtual Reality. Anschließend verschlug es ihn 2018 zum arabischsprachigen Streamingdienst Shahid der in Dubai angesiedelten MBC Group. Er verantwortete einen Relaunch der Plattform und den Launch von Shahid VIP.

Von Gerhard Zeiler, Österreichs wohl gewichtigster Medienmanager im Ausland, wurde er schließlich 2020 zu Warner Media geholt. Dort kümmerte sich Larcher für zwei Jahre als Head of HBO Max Global darum, dass der Streamingdienst in viele Teile der Welt ausgerollt wurde. Anfang des Jahres ist HBO Max auch in Österreich gestartet. Larcher, der im Zuge seiner Tätigkeit an Zeiler, der einst den ORF oder auch RTL führte, berichtete, war zum Start der Plattform hierzulande aber nicht mehr an Bord. Zu dem Zeitpunkt hatte er laut Eigenangaben die Hörbuch- und E-Book-Plattform Storytel von 2022 bis 2024 wieder in die Gewinnzone geführt.

Seitdem betätigt er sich als Berater, um Medienunternehmen beim Sprung vom linearen Broadcaster zum "digital, direct-to-consumer media business" zu helfen, wie er auf LinkedIn schreibt. Dort hält er auch fest, dass er an Zusammenarbeit und empathische Führung glaube. Ehrenamtlich sitzt er nach wie vor im Board der Austin Opera.