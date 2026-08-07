Nach Kanzler-Sager: FPÖ und Grüne gehen auf Stocker los

Stocker-Aussage über Kinderbetreuung empört FPÖ und Grüne

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Eine Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Rahmen seiner Sommertour hat nun für Empörung der Opposition gesorgt.

Konkret meinte er in Salzburg auf eine Frage aus dem Publikum zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie: "Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit." Er habe seine Kinder nicht als Rechenspiel erzogen, "was kriege ich dafür"." FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht darin eine "Verhöhnung der Mütter".

"ÖVP ist völlig empathielos"

Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler reagierte ebenfalls entrüstet. Mütter verdienten keine Verhöhnung sondern eine Entschuldigung, meinte sie auf Bluesky. Auch für Kickl verhöhnt der Kanzler mit seinen Aussagen Mütter: "Diese ÖVP ist völlig empathielos, familienfeindlich und Lichtjahre von der Lebensrealität der eigenen Bevölkerung entfernt."