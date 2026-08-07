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Kindererziehung

Nach Kanzler-Sager: FPÖ und Grüne gehen auf Stocker los

Ein Mann spricht gestikulierend an einem Rednerpult mit mehreren Mikrofonen im Parlament.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Stocker-Aussage über Kinderbetreuung empört FPÖ und Grüne
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Eine Aussage von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) im Rahmen seiner Sommertour hat nun für Empörung der Opposition gesorgt.

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Konkret meinte er in Salzburg auf eine Frage aus dem Publikum zum Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie: "Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit." Er habe seine Kinder nicht als Rechenspiel erzogen, "was kriege ich dafür"." FPÖ-Chef Herbert Kickl sieht darin eine "Verhöhnung der Mütter".

"ÖVP ist völlig empathielos"

Grünen-Bundessprecherin Leonore Gewessler reagierte ebenfalls entrüstet. Mütter verdienten keine Verhöhnung sondern eine Entschuldigung, meinte sie auf Bluesky. Auch für Kickl verhöhnt der Kanzler mit seinen Aussagen Mütter: "Diese ÖVP ist völlig empathielos, familienfeindlich und Lichtjahre von der Lebensrealität der eigenen Bevölkerung entfernt."

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