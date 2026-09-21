SPÖ-Vizeklubchefin Herr ist wieder schwanger

SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr ist erneut schwanger.

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"Neben allen großen politischen Ereignissen, will ich das Schönste und Wichtigste für mich privat mit euch teilen: Bald sind wir zu viert", teilt SPÖ-Vizeklubchefin Julia Herr auf ihrer Instagram-Seite mit.

"Manchmal fällt es schwer zu fassen, wie viel Glück und Freude mein Leben für mich bereithält! Ich freu mich, diese Nachricht endlich mit euch teilen zu können", so Herr.

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Auch Grüne und NEOS gratulieren

In der Kommentarspalte freuen sich nicht nur SPÖ-Genossen mit der Vizeklubchefin. Auch Politikerinnen und Politiker anderer Couleur gratulieren. Grünen-Vizeklubchefin Alma Zadić schreibt etwa: "Oh wow!!! Voll schön! Herzlichen Glückwunsch zu eurem Familienglück". NEOS-Klubchef Yannick Shetty kommentiert: "Herzlichen Glückwunsch".

Ihre erste Schwangerschaft gab Herr im August 2023 bekannt. Für das Baby ist nun ein Geschwisterchen auf dem Weg.