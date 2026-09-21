VdB: Mit der U-Bahn zum UN-Gipfel in New York

Bundespräsident Alexander Van der Bellen setzt in New York erneut auf die "Subway".

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Während der UNO-Woche herrscht in New York immer Ausnahmezustand. Zahlreiche hochrangige Regierungsvertreter und Staatsoberhäupter kommen für die UN-Generalversammlung zusammen.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen - er ist mittlerweile UN-Routinier - nimmt's gelassen und setzt auf die New Yorker Subway. Auch heuer postet das Staatsoberhaupt wieder einen Schnappschuss von sich aus der U-Bahn. In der Hand hält er Unterlagen, die er vor den ersten Gesprächsterminen noch studiert.

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"Unterwegs zu den ersten Gesprächsterminen in New York", so VdB in seinem Instagram-Beitrag.

Am Programm steht unter anderem ein Gespräch mit dem scheidenden UNO-Generalsekretär António Guterres. Auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) sowie Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) sind im "Big Apple".