Segelflieger stürzt am Breitenkopf in den Tod

Identität unklar - Absturz im Tiroler Außerfern - Flugzeug dürfte gegen Felswand geprallt sein
Der Pilot eines Segelflugzeugs ist am frühen Donnerstagnachmittag im Tiroler Ehrwald (Bezirk Reutte) bei einem Absturz getötet worden.
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Im Bereich des Breitenkopfs
Das Unglück ereignete sich gegen 12.05 Uhr im Bereich des Breitenkopfs, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Der Getötete war offenbar der einzige Insasse. Näheres zu dessen Identität war vorerst nicht bekannt. Das Segelflugzeug dürfte gegen die Nordwand des Breitenkopfs geprallt und daraufhin rund 80 Meter abgestürzt sein, hieß es.
Gegenstand von Ermittlungen
Die Unfallursache war weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Der Einsatz war am späten Donnerstagnachmittag noch im Gang.