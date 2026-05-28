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Brand Campingplatz
© Feuerwehr Krems an der Donau

Auf Campingplatz

Feuer in Wohnmobil fordert 3 Verletzte

28.05.26, 13:05
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Auslöser des Feuers dürfte ein Kabelbrand bei einem Gasofen gewesen sein.

. Ein Wohnmobil ist am Mittwoch am Campingplatz in Krems in Flammen gestanden. Zwei Ersthelfer wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht, eine Frau wegen eines Kreislaufzusammenbruchs, berichtete die Feuerwehr am Donnerstag in einer Aussendung. Die drei Personen konnten das Spital nach der Abklärung wieder verlassen. Als Ursache für das Feuer gilt laut Ermittlungen ein Kabelbrand bei einem Gasofen, sagte Polizeisprecherin Manuela Weinkirn auf Anfrage.

Brand Campingplatz
© Feuerwehr Krems an der Donau

 

Brand Campingplatz
© Feuerwehr Krems an der Donau

Ersthelfer im Spital

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 12.00 Uhr alarmiert. Zwei Camper, die den Brand mithilfe von Feuerlöschern eindämmen konnten, wurden zur Abklärung ins Spital gebracht. Eine Seniorin kollabierte und wurde ebenfalls in ein Klinikum transportiert. Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Wohnmobil noch stark verraucht, die Helfer führten Nachlöscharbeiten durch. Weil nicht klar war, wo das Feuer entstanden war, wurde ein kleiner Teil der Seitenwand des Fahrzeugs geöffnet. Eine Gasflasche wurde in Sicherheit gebracht.

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