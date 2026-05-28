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Messer
© GettyImages Paul Bradbury

Wien-Brigittenau

Bauchstich auf offener Straße: Serbe in Lebensgefahr

28.05.26, 11:57
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Aus dem Nichts kam es zu einer brutalen Messerattacke mitten auf der Straße.

Wien. Bei einer Auseinandersetzung am Mittwochabend ist ein 22-jähriger Serbe in Wien-Brigittenau durch mehrere Messerstiche schwer verletzt worden. Der Mann wurde nach notfallmedizinischer Versorgung durch die Berufsrettung Wien in kritischem Zustand in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Opfer alarmierte selbst die Polizei

Laut Polizei war der 21-jährige Tatverdächtige aus Afghanistan gemeinsam mit drei Freunden gegen 19.50 Uhr in der Stromstraße unterwegs, als die Gruppe auf einen 22-jährigen Bekannten traf. Aus zunächst verbalen Streitigkeiten entwickelte sich offenbar eine körperliche Auseinandersetzung. In weiterer Folge zog der 21-Jährige ein Messer und stach auf den 22-Jährigen ein.

Nach der Attacke flüchtete die Gruppe vom Tatort. Der Verletzte verständigte selbst die Polizei. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung nahmen Beamte den 21-Jährigen im Bereich des Friedrich-Engels-Platzes fest. Er hatte sich laut Polizei zwischen zwei Fahrzeugen versteckt gehalten. Der Mann zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig. Im Nahbereich des Tatorts stellten Beamte zudem einen Schlagring sicher.

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