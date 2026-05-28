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Arbeiter (31) fiel nach Stromschlag von Leiter
© GettyImages Spitzt-Foto

Wiederbelebt

Arbeiter (31) fiel nach Stromschlag von Leiter

28.05.26, 09:55 | Aktualisiert: 28.05.26, 11:08
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Das Opfer wurde von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus eingeliefert.

. Ein 31-Jähriger ist am Mittwoch bei Elektroarbeiten in Offenhausen (Bezirk Wels-Land) in den Stromkreis geraten und musste von seinen Kollegen wiederbelebt werden. Der Mann fiel nach dem Stromschlag von einer etwa zwei Meter hohen Leiter und blieb reglos liegen. Arbeitskollegen begannen sofort mit der Herzdruckmassage und legten einen Defibrillator an. Daraufhin setzten Puls und Atmung wieder ein. Der Mann wurde in das Krankenhaus Wels gebracht, so die Polizei.

Den Unfall selbst hat offenbar niemand beobachtet. Ein 17-jähriger Lehrling, der mit dem Rücken zu dem 31-Jährigen gestanden war, hörte aber plötzlich einen Schrei und fand seinen Kollegen am Boden. Er alarmierte weitere Kollegen, daraufhin wurden sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen gestartet.

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